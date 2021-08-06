Путин поручил кабмину мониторить доходы малообеспеченных россиян

Москва, 6 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг, а в случае необходимости дополнительно поддерживать россиян с низкими доходами.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад должен быть представлен российскому лидеру 1 ноября, далее — один раз в шесть месяцев. О каких именно мерах поддержки населения идет речь, не уточняется.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее оценил возможность скорого увеличения доходов граждан страны. Рост расходов из-за укрепления рубля, по его словам, оказывает влияние на зарплаты россиян. В связи с этим не стоит ожидать повышения доходов в ближайшем будущем, уверен предприниматель.