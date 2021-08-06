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Путин поручил кабмину мониторить доходы малообеспеченных россиян

  /   Обновлено: 06 августа 2021 15:49
Экономика
Путин поручил кабмину мониторить доходы малообеспеченных россиян
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 6 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг, а в случае необходимости дополнительно поддерживать россиян с низкими доходами.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад должен быть представлен российскому лидеру 1 ноября, далее — один раз в шесть месяцев. О каких именно мерах поддержки населения идет речь, не уточняется.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее оценил возможность скорого увеличения доходов граждан страны. Рост расходов из-за укрепления рубля, по его словам, оказывает влияние на зарплаты россиян. В связи с этим не стоит ожидать повышения доходов в ближайшем будущем, уверен предприниматель.

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путин кабмин мониторинг доходы населения
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