Лжеврач из Москвы стал фигурантом еще одного эпизода о развращении детей

Москва, 6 августа. Учредитель Института здоровьеведения в Москве оказался замешан в еще одном инциденте, связанном с развращением несовершеннолетних.

Андрея Карлаша задержали в апреле текущего года после того, как на него пали подозрения в развращении малолетних. В частности, под предлогом осмотра «врач» приглашал к себе девочек-подростков, раздевал их и фотографировал. Ранее в отношении него возбудили дело по двум эпизодом, однако сейчас появился третий.

Речь идет о девочке 2007 года рождения. После контакта с 54-летним Карлашом у нее случился нервный срыв. Подросток высказывала психологу суицидальные настроения после «приема».

Ранее сообщалось о задержании жителя Москвы, который представлялся доктором и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.