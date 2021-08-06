Путин поручил полностью отменить учебу в три смены в российских школах

Москва, 6 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил полностью отказаться от системы обучения в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году.

Соответствующее поручение направлено Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов. Им необходимо ввести меры для предупреждения формирования третьих смен в общеобразовательных учреждениях.

Согласно перечню поручений главы государства, нужно предусмотреть полный отказ от такой системы в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Минпросвещения РФ ранее заявили о планах перевести школы на электронный документооборот. Ведомство уже разработало соответствующую стратегию цифровой трансформации.