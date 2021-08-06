Исторический подвиг: как 30 лет назад спасали корабль «Адмирал Кузнецов» от Украины

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, как тяжелый авианесущий ракетный крейсер «Адмирал Кузнецов» ушел из Крыма после распада СССР и начала раздела Черноморского флота между новыми государствами — Россией и Украиной.

История «Адмирала Кузнецова»

Корабль был заложен на верфи в Николаеве в 1982 году. Он носил несколько имен: закладывался как «Рига», спускался на воду как «Леонид Брежнев», проходил испытания уже как «Тбилиси». Официально «Адмирал Кузнецов» не был первым — уже ходили его старшие братья «Минск», «Киев», «Баку» и «Новороссийск».

До формального прекращения существования СССР, в 1991 году, на тот момент председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук направил командиру «Адмирала Кузнецову» телеграмму, в которой было сказано о что, что крейсер является собственностью Незалежной, поэтому должен оставаться на рейде в Севастополе. Данное распоряжение поступило, несмотря на то, что официально авианесущий крейсер уже был зачислен в состав Северного флота.

Однако с точки зрения на тот момент капитана первого ранга (впоследствии — вице-адмирала) Виктора Ярыгина — первого командира тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов», — такого государства, как Украина, еще не существовало, поскольку не был проведен референдум о независимости страны. Поэтому командир корабля решил, что должен следовать указаниям командования Северного флота СССР, от которого на крейсер прибыл контр-адмирал Юрий Устименко. Впоследствии, не зажигая ходовых огней, в кромешной мгле «Адмирал Кузнецов» покинул Севастополь и взял курс на Северодвинск.

Незавидная судьба

Эксперты читают, что если бы «Адмирал Кузнецов» достался Украине, то его постигла бы участь авианесущих крейсеров «Киев» и «Варяг». Напомним, что тяжелый авианесущий крейсер «Киев» Украина продала Китаю, власти которого впоследствии сделали из него увеселительный аттракцион с отелем и рестораном.

Авианесущий крейсер «Варяг» также был продан китайцам под самое большое в мире плавучее казино. Но власти КНР сделали из него своей первый авианосец «Ляонин». Примечательно, что корабль был продан всего за 20 млн долларов. Получается, что Юрий Устименко и Виктор Ярыгин спасли «Адмирала Кузнецова».

Воспоминания очевидца

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился с ФАН своими воспоминаниями о тех событиях.

«Это было страшное время. Я его застал. «Адмирал Кузнецов» в то время стоял на рейде в Севастополе. Оставались считанные дни и часы до развала Советского Союза. Все понимали, что СССР осталось немного. Было понятно, если крейсер не уйдет, то тогда можно было бы поставить точку на развитии палубной авиации в России. В то время в Саках находился 100-й корабельный истребительный полк Центра корабельной авиации ВМФ под командованием летчика Тимура Апакидзе, который сыграл одну из ключевых ролей в сохранении авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в составе Военно-морского флота России.»

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«Тимур Апакидзе — совершенно замечательный человек, я таких самоотверженных военачальников в своей жизни больше не встречал. Если бы не совместная работа, то самолетам 100-го полка впоследствии не было бы куда садиться. Когда «Адмирал Кузнецов» ушел из Крыма, у палубников появилась надежда. После большая часть летчиков улетела на Северный флот в след за крейсером, а оставшиеся присягнули Украине. Но судьба их оказалась трагичной: им пришлось уволиться из-за того, что Украина не смогла потянуть армию и флот», — указал собеседник ФАН.

По словам эксперта, в этом году исполняется 30 лет подвигу моряков, военнослужащих и командиров, которым удалось спасти корабль «Адмирал Кузнецов» от Украины.