Санкт-Петербург, 6 августа. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев оценил объективное сотрудничество Центризбиркома России в вопросах защиты демократических свобод.

Лидер «Родины» высказался о петербургской бюрократии, которая продолжает вести игру по срыву осенних выборов. По его словам, члены территориальных комиссий в Санкт-Петербурге собирают подписи некоторым партиям, что противоречит закону. Однако «Родина» продолжает бороться с чиновничьим беспределом, подчеркнул глава политсилы.

«Мы благодарим ЦИК РФ за объективное сотрудничество в вопросах защиты демократических свобод!» — написал Журавлев в Telegram-канале партии.

Председатель «Родины» добавил, что городские власти намеренно дискредитируют избирательную кампанию.

Журавлев ранее прокомментировал решение Верховного суда по футболисту и общественному деятелю Дмитрию Булыкину. Он отметил отсутствие у партии претензий к позиции ЦИК.