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Лидер «Родины» поблагодарил ЦИК за сотрудничество в защите демократических свобод

  /   Обновлено: 06 августа 2021 15:03
Политика
Лидер «Родины» поблагодарил ЦИК за сотрудничество в защите демократических свобод
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 августа. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев оценил объективное сотрудничество Центризбиркома России в вопросах защиты демократических свобод.

Лидер «Родины» высказался о петербургской бюрократии, которая продолжает вести игру по срыву осенних выборов. По его словам, члены территориальных комиссий в Санкт-Петербурге собирают подписи некоторым партиям, что противоречит закону. Однако «Родина» продолжает бороться с чиновничьим беспределом, подчеркнул глава политсилы.

«Мы благодарим ЦИК РФ за объективное сотрудничество в вопросах защиты демократических свобод!» — написал Журавлев в Telegram-канале партии.

Председатель «Родины» добавил, что городские власти намеренно дискредитируют избирательную кампанию.

Журавлев ранее прокомментировал решение Верховного суда по футболисту и общественному деятелю Дмитрию Булыкину. Он отметил отсутствие у партии претензий к позиции ЦИК.

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выборы родина журавлев
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