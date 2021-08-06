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Пять машин придавило рухнувшей стеной в Красноярске
ФАН-ТВ
Пять машин придавило рухнувшей стеной в Красноярске

Последствия ливня в столице Восточной Сибири сняли с высоты птичьего полета.

Красноярск накрыла сильнейшая непогода — накануне в городе прошли ливни. В короткие сроки дороги и некоторые улицы буквально ушли под воду. А в отдельных районах выпал град.

Сильнее всего пострадали владельцы пяти автомобилей. Их машины в буквальном смысле раздавила рухнувшая опорная стена. ЧП случилось в микрорайоне Солнечный по проспекту 60 лет образования СССР.

Вода размыла тротуар и подпорную стену, под завалами оказались пять автомобилей, восстановлению они уже не подлежат. К счастью, пострадавших в результате обвала нет.

В ближайшее время в Красноярске ожидается переменчивая погода, на выходных обещают солнце и дождь. Будьте внимательны при планировании поездок.

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