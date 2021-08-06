После убийства семьи в хакасском селе возбудили уголовное дело о халатности

Абакан, 6 августа. Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства в хакасском селе Джирим семьи из пяти человек, сообщили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве семьи из пяти человек. Он совершил нападение на четверых взрослых и одного ребенка в селе Джирим Ширинского района. Ранее его выпустили после 18 лет заключения за двойное убийство.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для обвиняемого. На время проведения расследования рецидивист будет находиться в СИЗО, сообщал ФАН.