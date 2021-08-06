Анатолий Вассерман назвал основные проблемы зеленой энергетики

До появления принципиально новых средств накопления энергии зеленая энергетика не сможет заменить нефть. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал о том, что ввиду ожидания снижению спроса на традиционное топливо Правительство РФ рассмотрит возможности адаптации экономики страны к зеленой энергетике.

«Что касается цены нефти и газа, по ним трудно что-то спрогнозировать. Сейчас 9/10 объема торговли нефтью на бирже — чисто спекулятивные игры, рассчитанные не на поставку нефти по контракту, а на перепродажу этого контракта. В какой-то момент эти игры даже обрушили цены на нефть на американском рынке ниже нуля. Продавцы были вынуждены доплачивать покупателям», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что в плане глобального перевода экономики на альтернативу есть серьезная проблема.

«Не буду вдаваться в технические подробности, но зеленая энергетика разрушает энергосистемы. Так будет, по крайней мере, до появления принципиально новых средств накопления энергии, аккумуляторов, имеющих в десятки раз большую удельную емкость, чем нынешняя», — сообщил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что на сегодняшний день попытки найти замену традиционному топливу не идут на пользу и экологии.

«Я уже не говорю о том, что солнечная батарея за весь срок службы вырабатывает меньше энергии, чем ушло на ее изготовление. При ее производстве в окружающую среду выбрасывается во много раз больше загрязнений, чем при производстве электроэнергии в объеме, равном тому, который она может дать», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал о главном недостатке сделанного из воздуха топлива. По его словам, подобные технологии приводят к экономическим потерям.