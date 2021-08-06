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Школьники из Тольятти разобрали «Газель» прямо во дворе
ФАН-ТВ
Школьники из Тольятти разобрали «Газель» прямо во дворе

До начала учебного года осталось меньше месяца, самарские школьники провожают лето, как могут.

Самарские дети со школьной скамьи разбираются в тонкостях автомобилестроения на практике. Так в одном из дворов Тольятти школьники разобрали «Газель».

На видео видно, как маленькие механики проверяют крышу на прочность. Двери грузовика открыты, капот держит доска, а кто-то сидит на пассажирском сидении. До начала нового учебного года осталось меньше месяца, нужно успеть вдоволь отдохнуть перед школой, наверняка подумали ребята.

Интересно, что авторазбор ничуть не смутил прохожего. Мужчина подошел к автомобилю по соседству с детворой, завел его, и решил поехать по своим делам.

Видимо, в Тольятти такая картина вполне естественна, не даром город — столица российского автопрома.

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тольятти школьники газель авторазбор
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