Педиатр Ревнова нашла решение, как сделать песочницы для детей безопасными

Почти в каждом дворе сегодня есть песочницы, в которых с удовольствием играют дети. Однако, как напоминает Роспотребнадзор, в таком месте могут таиться свои опасности, о которых родителям важно помнить.

Например, взрослым положено следить, чтобы ребенок не облизывал грязные пальцы или игрушки, они часто становятся источником кишечных инфекций. Также перед играми на площадке необходимо внимательно осмотреть место на наличие опасных предметов — на ржавых гвоздях и старых обломках досок могут находиться споры инфекции столбняка.

С какими еще угрозами может столкнуться малыш, играющий в песочнице, ФАН решил спросить у врача-педиатра и заведующей кафедрой педиатрии им. академика А.Ф. Тура СПбГПМУ Марии Ревновой.

«Эти песочницы предоставлены сами себе — туда загружается песок один раз и все. Дальше он не очищается, а туда ходят собаки и кошки в том числе, вот это самая большая опасность. <…> Дети могут запросто взять инфекцию от животных», — подчеркивает один из советов Роспотребнадзора доктор.

На шерсти милой собачки или кота, а также в их экскрементах могут находиться довольно опасные паразиты: острицы, лямблии, эхинококки. Заболевания опасны тем, что долгое время могут протекать бессимптомно, а осложнения способны проявить себя спустя годы. Другая же беда открытых песочниц — забегающие туда ночью крысы, которые являются переносчиками так называемого псевдотуберкулеза. Проявлением этой кишечной инфекции становится высокая температура и сыпь, которые также появляются не сразу.

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«Главное — следить, чтобы там [в песочнице] не было животных. Я бы, например, песочницы для детей огораживала каким-то заборчиком, который животным нельзя перепрыгнуть — тогда все было бы идеально. Если город возьмет на себя огородить эти песочницы заборами, то это вообще будет здорово», — предлагает педиатр.

Доктор Ревнова напоминает родителям и о базовом правиле — не водить в замкнутое пространство детей, которые кашляют или чихают. Во время игры ребята активно общаются друг с другом, поэтому передача инфекций воздушно-капельным путем практически неизбежна.

«И естественно, не сажать в песочницу детей, скажем, девяти-десяти месяцев. Это совсем малыши, они все тянут в рот. Возраст тут важен — это [должен быть] хотя бы ребенок, который может управляться с совочком, лопаточкой, то есть после двух лет», — заключает врач-педиатр.

Ранее Мария Ревнова рассказала ФАН, как на летнем отдыхе сохранить здоровье маленьких детей. В частности, врач посоветовала не брать с собой в поездку или перелет ребенка в возрасте до трех лет: это станет нагрузкой как для него самого, так и для родителей.