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Режим ЧС ввели в нескольких районах Иркутска из-за угрозы подтоплений

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:50
Происшествия
Режим ЧС ввели в нескольких районах Иркутска из-за угрозы подтоплений
38.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по Иркутской области

Иркутск, 6 августа. Власти Иркутской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких районах регионального центра.

По уточненным данным, это связано с угрозой подтоплений из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и реки Ангары.

Ранее сообщалось, что три частных дома и пять участков оказались затопленными после сильного ливня, накрывшего Иркутск 8 июля. Речь шла о домовладениях на улицах Канская, Овражная и Мальтинская. В администрации города уточнили, что причиной инцидента по первому адресу стала засыпанная собственником водоотводная труба.

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