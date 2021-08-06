Режим ЧС ввели в нескольких районах Иркутска из-за угрозы подтоплений

Иркутск, 6 августа. Власти Иркутской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких районах регионального центра.

По уточненным данным, это связано с угрозой подтоплений из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и реки Ангары.

Ранее сообщалось, что три частных дома и пять участков оказались затопленными после сильного ливня, накрывшего Иркутск 8 июля. Речь шла о домовладениях на улицах Канская, Овражная и Мальтинская. В администрации города уточнили, что причиной инцидента по первому адресу стала засыпанная собственником водоотводная труба.