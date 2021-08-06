Дробницкий: Бард-колледж после провала в России хочет вытрясти деньги из Госдепа США

Госдепартамент США платит своим частным образовательным заведениям на территории России, чтобы они распространяли среди молодежи американские ценности. Так политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал ФАН обращение президента американского Бард-колледжа Леона Ботштейна в Госдеп и Конгресс США с просьбой повлиять на Москву.

Ранее Генпрокуратура РФ определила, что деятельность Бард-колледжа угрожает основам конституционного строя и безопасности нашей страны, и Минюст РФ признал это образовательное учреждение нежелательной организацией.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий уточнил, что администрация Бард-колледжа просто пытается выдоить деньги из заказчика: она спасает обещанный заработок.

«Все организации, подобные Бард-колледжу, которые уже признаны иноагентами, получившие статус нежелательных на территории России или в силу каких-то причин пока не попавшие в списки, работают на американское государство. Они получают деньги из бюджета США за исполнение заказа», — прояснил ситуацию аналитик.

В качестве примера он привел американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, специализирующуюся в области авиастроения и авиакосмической техники: она является частной фирмой, но работает на государство.

«Корпорация может именоваться частной и при этом выполнять государственные заказы. На территории России немало агентов, финансируемых Госдепом. В данной ситуации такая организация распространяла в нашей стране определенного рода «ценности», и ее деятельность была пресечена. Деньги, выделяемые Вашингтоном на деструктивную работу этой фирмы, будут отозваны», — заметил политолог.

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Дробницкий добавил, что администрация Бард-колледжа остается без финансирования и поэтому пытается обосновать неисполнение заказа, ссылаясь на «объективные причины», чтобы все-таки получить деньги.

«Президент Бард-колледжа объясняет Госдепу и Конгрессу, что «сделка сорвана в связи со злонамеренными действиями третьих лиц — вредной России». Я снимаю шляпу перед этим прощелыгой. Он заявил, что за невыполненную работу необходимо все-таки заплатить. Работодатель «не обеспечил наемному лицу доступ на рабочее место», поэтому надо, мол, рассчитаться. Этот товарищ очень хитер, браво!» — сыронизировал американист.

Ряд либеральных СМИ уже подняли крик о том, что власти РФ лишают российских студентов возможности изучать творчество Шекспира и постигать философию Канта, обратил внимание собеседник ФАН.

«Поверьте, в России есть кому преподавать литературу и философию. Дело в том, что не связанные напрямую с политикой вещи при желании можно излагать таким образом, чтобы формировать политические взгляды и мировоззрение молодежи. National Geographic, рассказывая о слонах и древних руинах, имеет возможность прививать читателю либеральные взгляды на все, что происходит в жизни. А уж учебные заведения и подавно», — подчеркнул публицист.

Дробницкий признал, что в нашей стране существует определенного рода проблема: зачастую школы и вузы, при мощной финансовой поддержке Запада, дают информацию на более высоком уровне, чем «благонамеренные» учебные заведения, и поэтому считаются более престижными.

Федеральное агентство новостей /

«По крупному счету, преподавание у нас отдано под контроль местных администраций и различных ведомств. Это недоработка: обучение и воспитание молодого поколения — одно из дел первостепенной государственной важности. В США, к примеру, либералы в добавок к СМИ захватили школы, институты и университеты — и победили», — сказал эксперт.

Дмитрий Дробницкий выразил надежду, что перемены, которые коснулись многих сфер жизни россиян, в недалеком будущем затронут и систему образования.

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