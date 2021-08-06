Новый вид мошенничества с использованием сим-карт распространился в России

Москва, 6 августа. Жителей России предупредили о распространении новой мошеннической схемы. Злоумышленники для кражи средств используют сим-карты.

Новой мошеннический способ набирает популярность в России, отметили аналитики компании ESET. Злоумышленники работают в несколько этапов. Сначала они покупают аккаунты в социальных сетях. На страницах выкладывают фотографии и обновляют сведения. Затем хакеры ищут жертву через рекламные кабинеты.

Основная задача мошенников получить номер телефона человека. После этого они делают дубликат сим-карты и обращаются в банк для восстановления пароля, который якобы утерян, объяснили эксперты по кибербезопасности. Так злоумышленники получают доступ к личным сведениям человека.

Россиянам ранее рассказали, как избежать оформления «левых» сим-карт на свои паспортные данные. Мошенники могут воспользоваться персональными сведениями, которые попали в открытый доступ.