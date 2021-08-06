Медики борются за жизнь сбитого поездом мальчика в Вологодской области

Вологда, 6 августа. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего подростка в одну из больниц региона, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мальчик получил травмы в районе железнодорожной станции «Сухона», где его сбил поезд. Прибывшие на место ЧП медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу для дальнейшего лечения. Обстоятельства и детали ЧП выясняют правоохранители.

В Ленинградской области под колеса грузового поезда попал мужчина. Инцидент произошел на станции «Саперная». О характере полученных мужчиной травм не сообщалось.