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Медики борются за жизнь сбитого поездом мальчика в Вологодской области

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:56
Происшествия
Медики борются за жизнь сбитого поездом мальчика в Вологодской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вологда, 6 августа. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего подростка в одну из больниц региона, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мальчик получил травмы в районе железнодорожной станции «Сухона», где его сбил поезд. Прибывшие на место ЧП медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу для дальнейшего лечения. Обстоятельства и детали ЧП выясняют правоохранители.

В Ленинградской области под колеса грузового поезда попал мужчина. Инцидент произошел на станции «Саперная». О характере полученных мужчиной травм не сообщалось.

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