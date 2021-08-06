На «Радио Свобода» Милову задали неприятные вопросы

Журналист Михаил Соколов задал Владимиру Милову ряд неудобных вопросов, ранее звучавших в оппозиционных кругах. Как и Леонид Волков, Милов не сумел пройти «стресс-интервью», повторив за коллегой те же ошибки.

«ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА», «РАДИО СВОБОДА»1

В эфире «Радио Свобода» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Милов рассказал о своем видении ситуации в РФ накануне выборов в Госдуму. По оценке живущего в Литве политика, недовольство россиян якобы растет, в отдельных регионах у «Единой России» нет и 10-15% реальных голосов, а у власти «закончились козыри».

Ведущий Михаил Соколов со скепсисом воспринял выступление Милова, упрекнув в излишнем оптимизме и отметив, что российская власть находится в устойчивом положении. Ссылаясь на сообщения аудитории, журналист напомнил, что сопротивление Запада России ослабело, приведя в пример «Северный поток-2». Однако Милов считает, что постройка газопровода «ничего не значит», хотя о ней и любят «посудачить» комментаторы. Проблемы Украины его также не волнуют — по оценке экономиста, и без того небогатым украинцам будет «полезно» лишиться трех миллиардов дохода от российского транзита, потеря которых подтолкнет страну к реформам и новым путям заработка.

Аналогичное пренебрежение Милов демонстрировал и к доходам россиян, заявив подписчикам после переезда в Литву, что после введения обещанных им санкций Россия неизбежно обеднеет. Он неоднократно признавался, что работает над введением ограничений против России. С ноября 2020 года Милов регулярно встречался с представителями стран Запада, однако его усилия так и не привели к «жестким» санкциям. Журналист «Радио Свобода» поинтересовался судьбой санкционных списков, указав соратнику Навального на безрезультатность его работы.

«А где американские суперсанкции? Байден как-то об этом молчит, и другие тоже молчат, как-то в Конгрессе не активизируются. Хотя Навальный, очевидно, отравлен, да и сидит в тюрьме. Как-то это все не работает, а вы оптимист», — отметил Соколов.

Милов подчеркнул, что продолжает ежедневно работать над введением санкций, которые введут сразу после очередных «резких шагов» РФ на международной арене. Однако пока представители Запада не хотят идти на обострение обстановки и нацелены на сотрудничество в вопросах безопасности и климата. В связи с этим Милов посоветовал аудитории «Радио Свобода» набраться терпения.

Напор вместо фактов

Журналист указал также на резкое снижение «масштаба разоблачений» от команды Навального, задавшись вопросом, неужели в экс-ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) считают актуальными сюжеты об имуществе телеведущих? Расследование о Евгении Попове и Ольге Скабеевой действительно вызвало недоумение среди представителей оппозиции, удивившихся грубостью подачи и слабостью доказательств со стороны Георгия Албурова и Марии Певчих. На либеральных ресурсах заподозрили, что расследователи навязывают зрителям свое отношение, а недостаток фактов компенсируют оскорблениями в адрес героев ролика. Об этом заявила обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, на слабость фактуры указывал и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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Однако Милов считает, что недобросовестно сделанные сюжеты об отдельных кандидатах якобы позволят зрителю увидеть комплексную картину выборов. Эта стратегия, по оценке команды Навального, должна привести к победе над партией власти на выборах в сентябре.

Интервью Милова на «Радио Свобода» прошло аналогично беседам Леонида Волкова с ВВС, когда руководителю структур Навального указали на цинизм и неумение просчитывать последствия. Причиной стали январские митинги в поддержку заключенного оппозиционера, которые не только не имели эффекта, но и привели к арестам тысяч участников и завершились более сотнями уголовных дел. Журналист ВВС озвучил Волкову мнения оппозиционеров, вынудив его объяснить свою стратегию. Выступление топ-менеджера ФБК прозвучало неубедительно – проигнорировав настроения либеральной аудитории, Волков назвал итоги митингов «победой», а неудачи структур Навального – медленным движением к успеху. Слова помощника Навального выглядели издевательством на фоне массовых арестов по его вине и, вероятно, отвернули от него значительную часть оппозиции.

Неудачным оказалось и последующее интервью Волкова для Znak.com. Несмотря на просьбы журналиста, помощник Навального не смог привести доказательства того, что власти действительно опасаются эффекта «Умного голосования», сославшись на нежелание «вдаваться в технические термины». Кроме того, он признался, что делает упор на создание турбулентности в политике России не имеет цели улучшить жизнь ее жителей.

Милов повторяет ошибки Волкова, проявляя отсутствие интереса к проблемам людей, неумение оценить ситуацию в целом и нежелание признать отсутствие результата. В этом случае упадок структур Навального после отстранения их основателя выглядит закономерным.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.