США добрались и до спорта: как Вашингтон планомерно уничтожает Олимпийские игры

По версии представителей и сторонников правящей партии США, 2021 год в Соединенных Штатах начался с выдающегося события, имеющего важное историческое значение для демократии: в власти пришел Джозеф Байден — защитник всех угнетенных и обиженных, друг мигрантов, человек, восстановитель исторической справедливости, который ведет борьбу с расизмом и любыми притеснениями не только на территории своего государства, но во всем мире.

Не без поддержки США и других стран Запада, в июле 2021 года в Токио стартовало еще одно важное мероприятие для всего «прогрессивного» мирового сообщества — Олимпийские игры, в которых впервые принимал участие трансгендер. Международный олимпийский комитет (МОК), одобривший такое нововведение, аргументировал данный шаг стремлением «проявить уважение к правам всех сексуальных меньшинств».

Решение МОК, безусловно, имело политический подтекст и отражало стремление Комитета придерживаться новой модной повестки, которую продвигают из Соединенных Штатов. Тем временем почти никто из СМИ не писали о том, что поощряя изменения в правилах Олимпийских игр МОК ставит под удар карьеры огромного количества других спортсменов, потративших всю сознательную жизнь, чтобы добиться побед на главном спортивном мероприятии в мире.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как США используют главное спортивное событие в собственных политических интересах.

Global Look Press / Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/

Как США контролирует МОК

Международный олимпийский комитет официально утверждает, что является независимой организацией, представляющей интересы спортсменов во всем мире. На практике дело обстоит совсем по-другому: МОК фактически напрямую зависит от Соединенных Штатов.

Дело в том, как именно международная спортивная организация зарабатывает деньги. Наибольшую прибыль МОК традиционно получает от продажи прав на телевизионное вещание и спонсорство: доходы из данных источников составляют 47% и 45%. Продажа билетов на Игры приносит лишь 5%, а лицензирование — 3%. Львиную долю поступлений в бюджет Международного олимпийского комитета обеспечивают американские телекомпании. В благодарность за это крупные вещательные корпорации из США получают куда больше прав, чем их конкуренты.

В 2014 году на этой почве разгорелся скандалл: вместо того, чтобы выставить права на трансляции Олимпийских игр до 2032 года на торги, как это полагается, МОК тихо и без лишней огласки обратился к американской компании NBC и заключил сделку на сумму не менее 7,75 миллиардов долларов.

wikipedia.org / Agência Brasil Fotografias / CC BY 2.0

Столкнувшись с возмущением других телерадиовещательных организаций, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что пошел на данный шаг в связи с тем, что «считает NBC надежным и проверенным партнером».

«Доверие и надежное продвижение Олимпийских игр и олимпийских ценностей — это главное. Вот почему мы хотим развивать наше долгосрочное партнерство с NBC. Мы можем быть уверены, и мы уверены, что Олимпийские игры будут представлены в том виде, какими мы их видим, и как того требует сам дух этих международных соревнований», — объявил он.

Сделка включает в себя шесть Олимпийских игр — с 2021 по 2032 год — и дает NBC права на все медиа-платформы, включая телевидение, Интернет и мобильную связь. Предыдущее соглашение с NBC на сумму в 4,4 миллиарда долларов, заключенное в 2011 году, включало четыре Олимпиады — до 2020 года.

Говоря о вкладе США в успешное функционирование МОК, необходимо также упомянуть о крупном пожертвовании в виде вакцин от коронавируса, которое сделала американская фармацевтическая компания Pfizer Международному олимпийскому комитету в мае 2021 года.

Учитывая щедрость Pfizer, NBC и других крупных американских спонсоров, таких как Coca-Cola, Visa и McDonald's, руководство США дало понять МОК, что настало время сделать что-то и для Соединенных Штатов. Так было принято решение о проведении Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе, — а также о том, что МОК будет следовать «новым американским ценностям» и «прогрессивным» стандартам.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a — LA28 (@LA28) September 1, 2020

Победа над здравым смыслом

Первым трансгендером, который принял участие в Олимпиаде в Токио, стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии — в прошлом мужчина по имени Гэвин Хаббард.

Вокруг такого события развернулась шумиха невиданного ранее масштаба; ЛГБТ-сообщество возложило на спортсменку огромные надежды — однако выступление трансгендера оказалось неудачным.

Got the whole family together to watch Laurel Hubbard! Let’s go! #OlympicGames pic.twitter.com/5myF6MKe4v — Duck (@duckalini) August 2, 2021

Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг и не смогла взять начальный вес, сделав три неудачные попытки в рывке (на 120, 125 и 125 кг). Расстроившись из-за неудачи, Лорел сообщила, что вероятнее всего завершит свою спортивную карьеру.

«Скорее всего, мне пора начать думать о том, чтобы «повесить ботинки на гвоздик» и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — признала она.

Кроме того, новозеландка отметила, что ее выступление на Олимпиаде не стоит расценивать как историческое.

«По мере того как мир вокруг нас становится все более понимающим, люди начинают осознавать, что такие личности, как я, — просто люди», — заявила она.

Мир становится «все более понимающим», — однако такие «особенные» спортсмены и люди, заседающие в Международном олимпийском комитете — у которых есть спортивное образование и минимальные представления об анатомических особенностях мужского и женского тела — не понимают, а скорее всего, просто не хотят обращать внимание на тот факт, что подобные нововведения последовательно разрушают Олимпийские игры и мотивацию заниматься профессиональным спортом.

На международных соревнованиях такие случаи пока единичны, однако в Соединенных Штатах участие трансгендеров в спортивных состязаниях с каждым годом принимает все большие обороты. Страдают, конечно, представительницы прекрасного пола: на пьедесталах почета их то и дело заменяют парни, «идентифицирующие себя» как девушки.

“Why do I have to compete against a male body?” complains mountain bike racer Leia Schneeberger.



She and others are upset because today, some transgender women, people born male but who identify as female, are winning sports competitions.https://t.co/uOdJbClKnR — John Stossel (@JohnStossel) August 4, 2021

Некоторые штаты — преимущественно с республиканским руководством — пытаются как-то противостоять разрушающей политике демократов и принимают законы, запрещающие участие трансгендеров в женских соревнованиях. Но везет не всем: кто-то живет и тренируется в Коннектикуте, одном из 17 штатов, где состязания с трансгендерами разрешены. На проблему обратили внимание феминистки и развернули целую кампанию по борьбе за права спортсменок. Однако им не удается одержать победу — напротив, феминистское движение терпит одно поражение за другим: сначала трансгендеров в спорте поддержал Байден, а теперь их участие было разрешено на главных и важнейших мировых спортивных соревнованиях.

wikipedia.org / Ludovic Bertron

Показательные усилия администрации США по борьбе с «неравенством» — очередная пыль в глаза доверчивым людям и всему мировому сообществу. При этом, пытаясь угодить тем же сексуальным меньшинствам и активистам, которые воюют за права трансгендеров и бесчисленного множества вариантов представителей ЛГБТК+, президент Соединенных Штатов Джо Байден ни в преддверии, ни во время ходе Олимпиады в Токио так и не извинился перед японцами за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году — чудовищное преступление американцев перед японским народом.

Извинений не будет

Казалось бы, Олимпийские игры в Токио, проводимые под знаменем свободы, равенства и братства между народами, да еще и осененные почитанием прав всех сексуальных меньшинств, поддерживаемые крупнейшими и богатейшими американскими корпорациями — лучший момент для «самой демократической и толерантной» администрации в истории США принести официальные извинения Японии за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

Но их нет: молчит президент Джо Байден, молчит вице-президент Камала Харрис, не предпринимает никаких шагов в данном направлении и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Global Look Press / Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Между тем в апреле 2021 года, руководство Соединенных Штатов уже успело попортить отношения со своим союзником по НАТО Турцией, заявив о признании геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, а заодно и с Китаем, обвинив Пекин в геноциде уйгуров.

Однако геноциды, массовые убийства и другие преступления совершают только другие государства — ни одна администрация США не готова признавать каких-либо преступлений за своими предшественниками. Точно так же не делается никаких шагов в сторону прекращения агрессивной политики в области ядерного оружия — Соединенные Штаты, единственная страна, применившая против другой атомное оружие, последовательно разрушила договоренности с Россией и продолжили свой деструктивный курс в Европе.

Действующая администрация Соединенных Штатов в очередной раз продемонстрировала, что не только не готова признавать ошибки своих предшественников и извиняться за чудовищные преступления против человечности, совершенные Америкой, но намерена и дальше разрушать все, к чему прикоснется, проталкивая левую деструктивную идеологию в спорт и по-настоящему священные для всех спортсменов мира Олимпийские игры.