США добрались и до спорта: как Вашингтон планомерно уничтожает Олимпийские игры

По версии представителей и сторонников правящей партии США, 2021 год в Соединенных Штатах начался с выдающегося события, имеющего важное историческое значение для демократии: в власти пришел Джозеф Байден — защитник всех угнетенных и обиженных, друг мигрантов, человек, восстановитель исторической справедливости, который ведет борьбу с расизмом и любыми притеснениями не только на территории своего государства, но во всем мире.

Не без поддержки США и других стран Запада, в июле 2021 года в Токио стартовало еще одно важное мероприятие для всего «прогрессивного» мирового сообщества — Олимпийские игры, в которых впервые принимал участие трансгендер. Международный олимпийский комитет (МОК), одобривший такое нововведение, аргументировал данный шаг стремлением «проявить уважение к правам всех сексуальных меньшинств».

Решение МОК, безусловно, имело политический подтекст и отражало стремление Комитета придерживаться новой модной повестки, которую продвигают из Соединенных Штатов. Тем временем почти никто из СМИ не писали о том, что поощряя изменения в правилах Олимпийских игр МОК ставит под удар карьеры огромного количества других спортсменов, потративших всю сознательную жизнь, чтобы добиться побед на главном спортивном мероприятии в мире.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как США используют главное спортивное событие в собственных политических интересах.

Международный олимпийский комитет официально утверждает, что является независимой организацией, представляющей интересы спортсменов во всем мире. На практике дело обстоит совсем по-другому: МОК фактически напрямую зависит от Соединенных Штатов.

Дело в том, как именно международная спортивная организация зарабатывает деньги. Наибольшую прибыль МОК традиционно получает от продажи прав на телевизионное вещание и спонсорство: доходы из данных источников составляют 47% и 45%. Продажа билетов на Игры приносит лишь 5%, а лицензирование — 3%. Львиную долю поступлений в бюджет Международного олимпийского комитета обеспечивают американские телекомпании. В благодарность за это крупные вещательные корпорации из США получают куда больше прав, чем их конкуренты.

В 2014 году на этой почве разгорелся скандалл: вместо того, чтобы выставить права на трансляции Олимпийских игр до 2032 года на торги, как это полагается, МОК тихо и без лишней огласки обратился к американской компании NBC и заключил сделку на сумму не менее 7,75 миллиардов долларов.

Столкнувшись с возмущением других телерадиовещательных организаций, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что пошел на данный шаг в связи с тем, что «считает NBC надежным и проверенным партнером».

Сделка включает в себя шесть Олимпийских игр — с 2021 по 2032 год — и дает NBC права на все медиа-платформы, включая телевидение, Интернет и мобильную связь. Предыдущее соглашение с NBC на сумму в 4,4 миллиарда долларов, заключенное в 2011 году, включало четыре Олимпиады — до 2020 года.

Говоря о вкладе США в успешное функционирование МОК, необходимо также упомянуть о крупном пожертвовании в виде вакцин от коронавируса, которое сделала американская фармацевтическая компания Pfizer Международному олимпийскому комитету в мае 2021 года.

Учитывая щедрость Pfizer, NBC и других крупных американских спонсоров, таких как Coca-Cola, Visa и McDonald's, руководство США дало понять МОК, что настало время сделать что-то и для Соединенных Штатов. Так было принято решение о проведении Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе, — а также о том, что МОК будет следовать «новым американским ценностям» и «прогрессивным» стандартам.

Победа над здравым смыслом

Первым трансгендером, который принял участие в Олимпиаде в Токио, стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии — в прошлом мужчина по имени Гэвин Хаббард.

Вокруг такого события развернулась шумиха невиданного ранее масштаба; ЛГБТ-сообщество возложило на спортсменку огромные надежды — однако выступление трансгендера оказалось неудачным.

Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг и не смогла взять начальный вес, сделав три неудачные попытки в рывке (на 120, 125 и 125 кг). Расстроившись из-за неудачи, Лорел сообщила, что вероятнее всего завершит свою спортивную карьеру.

Кроме того, новозеландка отметила, что ее выступление на Олимпиаде не стоит расценивать как историческое.

Мир становится «все более понимающим», — однако такие «особенные» спортсмены и люди, заседающие в Международном олимпийском комитете — у которых есть спортивное образование и минимальные представления об анатомических особенностях мужского и женского тела — не понимают, а скорее всего, просто не хотят обращать внимание на тот факт, что подобные нововведения последовательно разрушают Олимпийские игры и мотивацию заниматься профессиональным спортом.

На международных соревнованиях такие случаи пока единичны, однако в Соединенных Штатах участие трансгендеров в спортивных состязаниях с каждым годом принимает все большие обороты. Страдают, конечно, представительницы прекрасного пола: на пьедесталах почета их то и дело заменяют парни, «идентифицирующие себя» как девушки.

