В Молдавии утвердили программу и состав нового правительства

Кишинев, 6 августа. Молдавские парламентарии утвердили программу и состав нового правительства Натальи Гаврилицы.

Кандидатуру нового премьер-министра страны выдвинула президент Молдавии Майя Санду.

Стоит отметить, что за новый кабмин проголосовал 61 депутат, в частности, правящая партия «Действие и солидарность». Однако были и противники такого решения. Лидеры избирательного блока Партии коммунистов и Партии социалистов объявили об уходе в оппозицию, отказавшись от голосования.

Ранее стало известно, что Молдавия отозвала посла Владимира Головатюка из России. Местные СМИ считают, что такое решение вызвано секс-скандалом.