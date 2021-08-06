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В Молдавии утвердили программу и состав нового правительства

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:50
Политика
В Молдавии утвердили программу и состав нового правительства
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Кишинев, 6 августа. Молдавские парламентарии утвердили программу и состав нового правительства Натальи Гаврилицы.

Кандидатуру нового премьер-министра страны выдвинула президент Молдавии Майя Санду.

Стоит отметить, что за новый кабмин проголосовал 61 депутат, в частности, правящая партия «Действие и солидарность». Однако были и противники такого решения. Лидеры избирательного блока Партии коммунистов и Партии социалистов объявили об уходе в оппозицию, отказавшись от голосования.

Ранее стало известно, что Молдавия отозвала посла Владимира Головатюка из России. Местные СМИ считают, что такое решение вызвано секс-скандалом.

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