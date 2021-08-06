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В ФНБ за июль поступило более 182 миллиардов рублей
Экономика
В ФНБ за июль поступило более 182 миллиардов рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 августа. Данные по средствам Фонда национального благосостояния публикуются на сайте Минфина России.

Фонд имел порядка 13,575 триллиона рублей 1 июля 2021 года. ТАСС передает, что в течение месяца его объем увеличился на 182 миллиарда рублей.

«По состоянию на 1 августа 2021 года объем ФНБ составил 13,757 триллиона рублей», — сказано в сообщении на сайте министерства.

ФНБ держит деньги в долговых обязательствах других стран, средства фонда вкладываются в реализацию самоокупаемых инфраструктурных проектов и акции кредитных организаций.

Минфин ранее сообщал о дедолларизации ФНБ. Полное избавление фонда от американской валюты должно было повысить стабильность активов и защитить Россию от инфляционных угроз, связанных с долларом.

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