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Истязательница сына из Красноярского края получила пять лет колонии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:41
Происшествия
Истязательница сына из Красноярского края получила пять лет колонии
pixabay.com  /  PD

Красноярск, 6 августа. Решением суда жительница Назаровского района Красноярского края была признана виновной и приговорена к пяти годам колонии общего режима после того, как избила маленького сына.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, речь идет о молодой женщине из поселка Бор.

«Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении недобросовестной матери возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Было установлено, что с декабря прошлого года по февраль текущего женщина, проживая с сыном 2019 года рождения, должным образом не заботилась о нем. Молодая мать систематически наносила ему побои и психические страдания.

Ранее сообщалось о возбуждении второго уголовного дела в отношении жительницы Красноярского края.

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