Пусть Запад берет пример: Памфилова показала, какими должны быть свободные выборы

Организация масштабного видеонаблюдения на выборах в Госдуму — это показатель открытости и демократичности, считают опрошенные ФАН политические аналитики и журналисты.

Охват в 96%

Видеонаблюдение на выборах в Государственную думу в общей сложности охватит 96% участков, где потенциально могут проголосовать около 98% избирателей. Об этом РИА Новости рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы выводим на иной качественный уровень процесс видеоконтроля, видеонаблюдения, который в общей сложности охватит 96% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать около 98% избирателей! Это комплексная система организации наблюдения, видеонаблюдения, видеофиксации, записи и перемотки видеокадров в целях предупреждения и выявления возможных нарушений, оперативной реакции на сообщения о нарушениях», — сказала Памфилова.

ЦИК готов

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, организация выборов — это сложная техническая и управленческая задача. От успеха ее решения во многом зависит легитимность избранных должностных лиц и всей конструкции власти в стране. Именно поэтому периодически происходят нападки на ЦИК по многим поводам, что должно было бы по замыслам заказчиков информационных атак ослабить доверие к избирательному органу.

«Особую сложность придает выборам и продолжающаяся пандемия. Из опыта как России, так и других стран видно, что коронавирус не стал препятствием для организации избирательного процесса, но наложил свои ограничения и заставил внедрить новые правила безопасности и распорядка. Поэтому задача ЦИК России, учитывая еще и масштабы территории страны, выглядит совсем не простой, и пока видно ее успешное решение», — пояснил Сергей Простаков.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Эксперт заметил, заявление Эллы Памфиловой о том, что абсолютное большинство участков будет оборудовано системами видеонаблюдения, показывает как минимум техническую готовность ЦИК к обеспечению прозрачности выборов. Одними из главных претензий к ним обычно являются обвинения в возможности фальсификаций. Почти тотальное видеонаблюдение фактически снимает вопрос с вероятностью массовых вбросов или подобных манипуляций. Поэтому доверие к таким выборам неизбежно повысится.

«Это лишает одного из главных аргументов всех критиков российских выборов. Есть и другие претензии к ним, но непрозрачность являлась долгое время самым важным доводом тех, кто хотел поставить под вопрос легитимность избирательного процесса и всех избранных представителей власти», — заключил Сергей Простаков.

Пусть Запад берет пример

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что проведенная ЦИК работа заслуживает действительно высочайшей похвалы. Такого уровня оснащения видеонаблюдением нет во многих странах.

«Да и что уж тут скрывать, это и есть показатель максимальной демократичности и открытости выборного процесса, подстраховка от возможных фальсификаций. Эти выборы станут настоящими выборами XXI века. Ведь, кроме видеооснащения, подключена система электронного голосования. Я сам являюсь членом УИК в Москве, выдвинулся кандидатом в муниципальные депутаты в Ростовской области, и меня радует то, что в обоих регионах избиратели могут проголосовать дистанционно, получить возможность реализовать свое избирательное право вне зависимости от места нахождения», — пояснил Антон Бредихин.

Он выразил уверенность, что выборы пройдут без нарушений. И ЦИК получит высокую оценку от руководства страны.

Федеральное агентство новостей / Ольга Цебровская

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее Памфилова заявила, что слухи о переносе думских выборов распускают, чтобы дезорганизовать подготовку к избирательной кампании. Кроме того, она рассказала о кибератаках на сайт ЦИК. Интернет-ресурс пытались взломать с территории США и Британии.