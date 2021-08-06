Олимпиада-2020: медальный зачет, рывок России, «месть» МОК за Тимановскую

Такая непростая и уж точно самая необычная Олимпиада-2020 в Токио близится к завершению. Россияне на 14:30 пятницы, 6 августа, пятые в неофициальном медальном зачете. Российская команда сумела сделать рывок и даже на какое-то время обошла наших главных соперников по числу золотых наград на этих Играх — Великобританию. Теперь у России 62 медали, из них 17 — высшей пробы.

Лидируют по-прежнему Китай, США и Япония, затем Великобритания, после нас — Австралия, а следом Германия, которая значительно отстает от лидирующей группы. Подробности — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Всего в 14-й медальный день Олимпиады-2020 в Токио разыгрывается 23 комплекта наград в следующих дисциплинах: бокс, борьба, легкая атлетика, современное пятиборье, велоспорт, футбол, пляжный волейбол, карате, скалолазание, настольный теннис, хоккей на траве (расписание представлено в инфографике ФАН).

Федеральное агентство новостей /

«Месть» МОК за Тимановскую

Продолжается скандал вокруг команды Белоруссии на Олимпиаде. Бегунья Кристина Тимановская, которая покинула Токио из-за несогласия с тренерским штабом, добралась до Варшавы, где ей ранее пообещали убежище. Там она дала первое большое интервью, в котором в том числе призвала других белорусских спортсменов следовать ее «примеру», обещая помощь и содействие в устройстве на Западе. О некрасивой подоплеке этой истории ФАН писал ранее.

После скандала с Тимановской последовала «месть» Международного олимпийского комитета. МОК лишил аккредитации белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака, поскольку посчитал их связанными с делом Тимановской. Тренеры уже покинули олимпийскую деревню. Ранее комиссия МОК начала расследование инцидента с Тимаховской, а также действий Моисевича и Шумака.