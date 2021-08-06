Банк России понизил курсы иностранных валют на выходные

Москва, 6 августа. Центральный банк Российской Федерации принял решение понизить официальные курсы европейской и американской валют.

Так, курс доллара США потерял 0,0376 рубля. Стоимость американской нацвалюты добралась до отметки в 73,1304 рубля, как стало известно из информации на официальном сайте регулятора.

Центробанк также принял решение понизить курс евро. Валюта потеряла в стоимости 0,1908 рубля и остановилась на отметке в 86,4621 рубля.

Федеральное агентство новостей выяснило, каким может оказаться курс доллара США к началу осени. Ряд факторов сыграет в пользу укрепления российской валюты, уверены аналитики. Август доллар проведет в коридоре 71–74 рублей.