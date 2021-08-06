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В Сети появилось видео ликвидации «боевиков» российскими Ту-22М3 в Узбекистане

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:29
Армия
В Сети появилось видео ликвидации «боевиков» российскими Ту-22М3 в Узбекистане
tupolev.ru

Москва, 6 августа. Четыре российских бомбардировщика Ту-22М3 успешно ликвидировали условных боевиков в рамках военных учений над полигоном Термез в Узбекистане.

Военнослужащие отработали нанесение групповых бомбовых ударов по замаскированным лагерям «противника», сообщили в Минобороны России. В Сети уже есть видеоотчет с места событий.

Экипажи сверхзвуковых Ту-22М3, согласно плану, взлетели с аэродрома под Саратовом, совершили перелет и успешно справились с задачами по нанесению ударов «боевикам» и складским объектам с боеприпасами, добавили в военном ведомстве.

Ранее в Центральном военном округе сообщили, что российские и узбекские военнослужащие освободили населенный пункт от условных захватчиков. Маневры состоялись на полигоне Термез.

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узбекистан ту-22м3 военные учения
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