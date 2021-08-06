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Миссия ООН в Ливане призвала к прекращению огня на границе с Израилем
Ближний Восток
Миссия ООН в Ливане призвала к прекращению огня на границе с Израилем
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 6 августа. Миссия Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) прокомментировала обострение напряженности у ливано-израильской границы, где ранее утром произошли ракетный и артиллерийский обстрелы.

В своем Twitter-аккаунте миссия сообщила, что зафиксировала ракетные пуски из-за пределов района проведения операции ВСООНЛ в направлении Голанских высот, а затем и ответный обстрел со стороны израильской территории.

«Глава ВСООНЛ Стефано дель Коль находится в прямом контакте с ливанской армией и Армией обороны Израиля. Ситуация с эскалацией действий с обеих сторон в последние два дня очень опасна», — говорится в заявлении миссии.

Руководство организации призвало стороны к взаимному прекращению огня, которое необходимо для начала расследования по факту атак.

Очередной обстрел

Поздним утром 6 августа на подконтрольных Израилю территориях Голан и у границ с Южным Ливаном сработали сирены воздушной тревоги. Причиной оказались 19 ракет, запущенных с ливанской территории. Большую часть снарядов удалось перехватить системе противовоздушной обороны «Железный купол», еще несколько ракет упали на безлюдных территориях.

Ответственность за нападение взяло на себя вооруженное крыло движения «Хезболла». Израиль отреагировал на атаку артиллерийским обстрелом.

В «Хезболле» назвали инцидент ответом на бомбардировки ВВС Израиля по ливанской территории 4 августа. Тогда авиация ЦАХАЛ нанесла удары по Южному Ливану впервые за 15 лет. После случившегося к сторонам конфликта также обратился глава миссии ВСООНЛ с требованием не допустить эскалации конфликта. Затем Стефано дель Коль провел трехсторонние переговоры с офицерами ливанской и израильской армий, на которой обсуждались пути обеспечения стабильности и безопасности в приграничных районах.

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