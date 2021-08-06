Миссия ООН в Ливане призвала к прекращению огня на границе с Израилем

Бейрут, 6 августа. Миссия Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) прокомментировала обострение напряженности у ливано-израильской границы, где ранее утром произошли ракетный и артиллерийский обстрелы.
Amended STATEMENT: Late this morning, #UNIFIL detected rocket launches from the outside UNIFIL’s area of operations in south Lebanon towards the Israeli-occupied Golan.— UNIFIL (@UNIFIL_) August 6, 2021
This was followed almost immediately by an artillery response from Israel in the Shebaa Farms area. https://t.co/aC4YLdmlMj
В своем Twitter-аккаунте миссия сообщила, что зафиксировала ракетные пуски из-за пределов района проведения операции ВСООНЛ в направлении Голанских высот, а затем и ответный обстрел со стороны израильской территории.
«Глава ВСООНЛ Стефано дель Коль находится в прямом контакте с ливанской армией и Армией обороны Израиля. Ситуация с эскалацией действий с обеих сторон в последние два дня очень опасна», — говорится в заявлении миссии.
Руководство организации призвало стороны к взаимному прекращению огня, которое необходимо для начала расследования по факту атак.
Очередной обстрел
Поздним утром 6 августа на подконтрольных Израилю территориях Голан и у границ с Южным Ливаном сработали сирены воздушной тревоги. Причиной оказались 19 ракет, запущенных с ливанской территории. Большую часть снарядов удалось перехватить системе противовоздушной обороны «Железный купол», еще несколько ракет упали на безлюдных территориях.
#Israel #Lebanon— Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) August 6, 2021
At 11 am #Beirut time, a group affiliated with the #Hezbollah militia launched 19 122mm Grad missiles from southern Lebanon towards northern Israel.1/2#IDF #Iran #USA pic.twitter.com/b39bty2ZZW
Ответственность за нападение взяло на себя вооруженное крыло движения «Хезболла». Израиль отреагировал на атаку артиллерийским обстрелом.
В «Хезболле» назвали инцидент ответом на бомбардировки ВВС Израиля по ливанской территории 4 августа. Тогда авиация ЦАХАЛ нанесла удары по Южному Ливану впервые за 15 лет. После случившегося к сторонам конфликта также обратился глава миссии ВСООНЛ с требованием не допустить эскалации конфликта. Затем Стефано дель Коль провел трехсторонние переговоры с офицерами ливанской и израильской армий, на которой обсуждались пути обеспечения стабильности и безопасности в приграничных районах.