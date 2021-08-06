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Слова Зеленского о Донбассе назвали «жестом отчаяния» в Киеве

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:34
Политика
Слова Зеленского о Донбассе назвали «жестом отчаяния» в Киеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 августа. Требование президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию — жест отчаяния и большая ошибка, заявил в Киеве политолог Евгений Магда.

Резкое заявление Зеленского обернулось против него самого, подчеркнул украинский политолог. Опрометчивое высказывание украинского лидера вызвало неодобрение как в ЛДНР, так и на подконтрольных Киеву территориях. В России тоже слова экс-артиста «Квартала 95» не оставили без внимания и использовали для решительного контрудара.

«Когда уже роздано более 600 тысяч российских паспортов, говорить, что якобы они должны выбрать гражданство, — недальновидный жест. Хотя бы потому, что его использует российская пропаганда и использует довольно интенсивно», — заметил Магда.

Заявления Зеленского вызывают недоумение и негатив не только у простых жителей России и Украины, а также у иностранных лидеров. Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель не преминула напомнить украинскому лидеру о взятых на себя обязательствах перед международным сообществом и повторно призвала включить в законодательство «формулу Штайнмайера».

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