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Брат Навального получил год условного срока по «санитарному делу»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:15
Происшествия
Брат Навального получил год условного срока по «санитарному делу»
Тверской районный суд города Москвы

Москва, 6 августа. Брата осужденного блогера Алексея Навального Олега признали виновным по делу о нарушении санитарных норм и приговорили к одному году лишения свободы условно.

По уточненным данным, суд признал его виновным по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Ранее суд приговорил «правую руку» Навального Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Другой сторонник блогера Николай Ляскин также был признан виновным и получил год ограничения свободы.

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