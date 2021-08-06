Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 15:18
15:18
Ближний Восток
СМИ сообщили о захвате столицы афганской провинции Нимроз боевиками «Талибана»
15:15
Общество
Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие часы
15:14
Экономика
Риелторы объяснили рост цен на вторичное жилье в России
15:13
Происшествия
Страдающий шизофренией житель Барнаула убил двух собутыльников
15:12
Общество
Новый вид мошенничества с использованием сим-карт распространился в России
15:12
Происшествия
Юрист Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать
15:12
Латинская Америка
Груз в полторы тонны кокаина захвачен у берегов Сальвадора
15:12
Экономика
Российским пенсионерам повысили выплаты по накоплениям
15:11
Происшествия
Полиция нашла десятки поддельных документов у администратора театра Станиславского
15:11
Общество
В Центре Благородного Воспитания объяснили, почему нужно уделять детям больше времени
Все новости

Новая система киберзащиты поможет решить проблему с нигерийскими мошенниками

Африка
Новая система киберзащиты поможет решить проблему с нигерийскими мошенниками
freepik.com  /  Designed by Freepik

Абуджа, 6 августа. Нигерийское финансовое учреждение Unity Bank (UB) разработало систему защиты пользователей от электронного мошенничества. USSD-код призван оберегать средства клиентов от хищения злоумышленниками.

Механизм позволяет пользователям оперативно заблокировать счета без непосредственного участия банка. Если с вашими картами происходит что-то подозрительное, достаточно просто отправить специальную комбинацию из кода и номера телефона с любого мобильного устройства.

По результатам последнего отчета нигерийской Межбанковской расчетной системы (МРС), количество случаев кибермошенничества в финансовой среде возросло на 534 процента, что привело к потерям 3,5 млрд долларов.

Новая система киберзащиты поможет решить проблему с нигерийскими мошенниками
pixabay.com  / 

Внедрение USSD-кода стало одним из первых шагов UB по защите клиентов и сведения к нулю потерь от электронных махинаций.

Ранее эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали статистику, согласно которой 50% нигерийской молодежи желают эмигрировать.

Нигерия заняла третье место в Западной Африке среди опрошенных стран, уступая лишь Либерии (70%) и Сьерра-Леоне (60%) по количеству респондентов, которые хотят уехать.

Больше всего нигерийскую молодежь волнуют экономические вопросы, а именно безработица и отсутствие денежных средств.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Новая система киберзащиты поможет решить проблему с нигерийскими мошенниками
африка нигерия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru