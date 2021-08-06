Новая система киберзащиты поможет решить проблему с нигерийскими мошенниками

Абуджа, 6 августа. Нигерийское финансовое учреждение Unity Bank (UB) разработало систему защиты пользователей от электронного мошенничества. USSD-код призван оберегать средства клиентов от хищения злоумышленниками.

Механизм позволяет пользователям оперативно заблокировать счета без непосредственного участия банка. Если с вашими картами происходит что-то подозрительное, достаточно просто отправить специальную комбинацию из кода и номера телефона с любого мобильного устройства.

По результатам последнего отчета нигерийской Межбанковской расчетной системы (МРС), количество случаев кибермошенничества в финансовой среде возросло на 534 процента, что привело к потерям 3,5 млрд долларов.

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Внедрение USSD-кода стало одним из первых шагов UB по защите клиентов и сведения к нулю потерь от электронных махинаций.

Ранее эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали статистику, согласно которой 50% нигерийской молодежи желают эмигрировать.

Нигерия заняла третье место в Западной Африке среди опрошенных стран, уступая лишь Либерии (70%) и Сьерра-Леоне (60%) по количеству респондентов, которые хотят уехать.

Больше всего нигерийскую молодежь волнуют экономические вопросы, а именно безработица и отсутствие денежных средств.