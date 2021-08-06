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Бузова начинала свою карьеру уборщицей у Алибасова

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:09
Шоу-бизнес
Бузова начинала свою карьеру уборщицей у Алибасова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 августа. Популярная исполнительница Ольга Бузова начинала свою карьеру в качестве обслуживающего персонала. Об этом рассказал скандально известный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов.

Много лет назад артист взял никому не известную блондинку на работу к себе в студию. По словам Алибасова, Бузова начинала у него в качестве уборщицы, а не как вокалистка.

«Я в свое время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала. Она мне хорошо известна», — рассказал музыкант в интервью изданию News.ru.

После новости о новом сольном проекте артистки, который должен изменить отечественный шоу-бизнес, Алибасов выразил свое сожаление, что в современном мире люди, не обладающие особым талантом, а лишь умеющие «тыкать кнопки» дорвались до большой сцены и популярности.

«Мне очень печально, что сегодня освещают музыкальную жизнь не специалисты-музыканты или хотя бы люди, которые так или иначе исследуют историю событий в музыкальной индустрии, а все, у кого есть компьютер и кто знает, как там тыкнуть мышкой. Они все такие же специалисты, как Бузова — вокалистка», — резко отметил артист.

Совершенно противоположное мнение о певице высказал известный российский актер Михаил Пореченков. Комментируя участие звезды «Дома-2» в постановке МХАТа, он отметил, что благодаря Бузовой впервые за долгое время была полная посадка в зале.

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работа бузова алибасов
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