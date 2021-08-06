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Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:25
Спорт
Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Красильников Станислав

Токио, 6 августа. Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото на летних Олимпийских играх в Токио. Борец был признан лучшим в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

В финале представитель команды России победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова со счетом 0:7. Победа принесла 17-ю золотую медаль российской команде.

Таким образом, за два дня до официального закрытия Олимпиады-2020 у России 62 медали, из них 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые. По общему медальному зачету команда на 5 месте, уступая Китаю, США, Японии и Великобритании.

Раньше стало известно, что спортсмены, выступающие под флагом ОКР, лишились шанса на победу в общем медальном зачете Олимпиады-2020. Однако у них пока есть все шансы войти в тройку лидеров.

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