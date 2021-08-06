Американский журналист случайно проговорился о реальной цели США на Украине

Москва, 6 августа. Американский журналист Майкл Васюра случайно раскрыл главную цель Соединенных Штатов на Украине.

Журналист стал участником программы «Время покажет» на Первом канале, пишет ФБА "Экономика сегодня". В студии обсуждали взаимоотношения США и Украины. Во время дискуссии Васюра проговорился, раскрыв главную цель Вашингтона. По его словам, американские власти намерены сделать из постсоветской страны полноценное западное государство. Тогда Украина станет мощным оружием для противостояния с Российской Федерацией.

«Потому что Украина стремится быть западной страной. И самое мощное оружие против России – это пример успешной русскоязычной демократической страны», — отметил он.

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Ведущий программы Анатолий Кузичев отметил, что такой подход США к отношениям с Киевом вызывает много вопросов.

«По поводу успешности и демократичности есть вопросы. По поводу русского языка вопросов уже нет. Но ты сказал три главных слова: оружие против России», — пояснил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон поддерживает Киев. В ответ украинский министр сообщил, что грядущая поездка президента Владимира Зеленского в Белый дом станет залогом качественных взаимоотношений между странами