Экс-лидера ЮАР перевели из тюрьмы в больницу из-за резкого ухудшения здоровья

Претория, 6 августа. Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума отправлен в больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Former President Jacob Zuma admitted to a hospital..... #eNCA pic.twitter.com/YQSb2Tcaix — Sli Masikane (@Sli_Masikane) August 6, 2021

Департамент исправительных служб (DCS) подтвердил появившуюся информацию:

«Джейкоб Зума сегодня, в пятницу, 6 августа, госпитализирован для наблюдения. Потребности господина Зумы требуют участия военных медицинских служб ЮАР, так как он поступил в исправительный центр Эсткорта».

По словам сотрудников DCS в результате врачебного осмотра экс-лидера Южно-Африканской Республики они приняли решение отправить его в гражданскую больницу для дальнейшего лечения.

«Каждый, кто содержится под стражей, имеет право на условия, соответствующие человеческому достоинству, включая, по крайней мере, физические упражнения и обеспечение надлежащего жилья и лечения», — заявили в департаменте.

Global Look Press / © Yeshiel / XinHua

Степень тяжести состояния 79-летнего Зумы не разглашается. Но известно, что проблемы со здоровьем экс-глава испытывает на протяжении последних нескольких лет. Многие его сторонники уверены, что осложнения вызваны попыткой отравить бывшего президента ЮАР.

Ранее члены общественной организации «Борцы за экономическую свободу» (EFF) призвали власти перевести политика на домашний арест.

Высшая судебная инстанция ЮАР приговорила экс-президента страны к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Политик отказался давать показания в рамках антикоррупционного расследования.

Несмотря на разногласия с Зумой, активисты считают, что суд вынес слишком жесткий приговор. По их словам, бывший лидер страны не заслуживает такого срока.