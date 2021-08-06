Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 15:18
15:15
Общество
Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие часы
15:14
Экономика
Риелторы объяснили рост цен на вторичное жилье в России
15:13
Происшествия
Страдающий шизофренией житель Барнаула убил двух собутыльников
15:12
Общество
Новый вид мошенничества с использованием сим-карт распространился в России
15:12
Происшествия
Юрист Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать
15:12
Латинская Америка
Груз в полторы тонны кокаина захвачен у берегов Сальвадора
15:12
Экономика
Российским пенсионерам повысили выплаты по накоплениям
15:11
Происшествия
Полиция нашла десятки поддельных документов у администратора театра Станиславского
15:11
Общество
В Центре Благородного Воспитания объяснили, почему нужно уделять детям больше времени
15:04
Общество
Туристы восхитились платаном Айседоры Дункан на набережной Ялты
Все новости

Адвокат прокомментировал запись с признаниями Тесака о его причастности к убийствам

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:11
Происшествия
Адвокат прокомментировал запись с признаниями Тесака о его причастности к убийствам
 /  ПолитРоссия

Москва, 6 августа. Адвокат погибшего блогера Максима Марцинкевича заявил, что данные его подзащитным показания могли быть предоставлены под давлением сотрудников ФСИН.

Речь идет о признательных показаниях националиста, записанных на видеокамеру и касавшихся соучастия в нескольких убийствах. Государственный защитник считает, что Тесак мог дать их после пыток и морального давления.

Ранее появилась информация о причастности Тесака к двойному убийству мигрантов. Следователи пришли к такому выводу и назвали блогера Максима Марцинкевича виновным в этом преступлении.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Адвокат прокомментировал запись с признаниями Тесака о его причастности к убийствам
мигранты убийство национализм ск рф марцинкевич тесак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru