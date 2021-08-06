Адвокат прокомментировал запись с признаниями Тесака о его причастности к убийствам

Москва, 6 августа. Адвокат погибшего блогера Максима Марцинкевича заявил, что данные его подзащитным показания могли быть предоставлены под давлением сотрудников ФСИН.

Речь идет о признательных показаниях националиста, записанных на видеокамеру и касавшихся соучастия в нескольких убийствах. Государственный защитник считает, что Тесак мог дать их после пыток и морального давления.

Ранее появилась информация о причастности Тесака к двойному убийству мигрантов. Следователи пришли к такому выводу и назвали блогера Максима Марцинкевича виновным в этом преступлении.