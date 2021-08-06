Туриченко раскрыл причины алкоголизма «иванушки» Григорьева-Апполонова

Москва, 6 августа. Вокалист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые подтвердил серьезную зависимость своего коллеги Андрея Григорьева-Апполонова и раскрыл ее причины.

Впервые о пристрастии рыжего из «Иванушек» к алкоголю заговорили еще в 2017 году. Тогда переживший череду личных трагедий артист появлялся на публике в опухшим лицом. За короткий срок он похоронил друга и солиста группы Олега Яковлева и родную сестру Юлию. Тогда он сам признавался, что в особенно давящие моменты утешался с помощью работы или бокала чего-то крепкого.

Особенно встревожились фанаты, когда Григорьев-Апполонов в 2019 году развелся со своей женой Мариной Банковой после 15 лет брака. При видео артиста ни у кого не возникало вопросов, что с ним — отекшее лицо, недельная щетина и полное игнорирование ухода за собой. Однако сам музыкант не видел в этом проблему.

Спустя время впервые подтвердить зависимость друга решил звезда телешоу «Маска» Кирилл Туриченко. Он попытался оправдать Григорьева-Апполонова большим количеством проблем, которые произошли в его жизни за последние годы.

«Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод», — рассказал артист в интервью для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Весной этого года Андрей Григорьев-Апполонов в откровенном интервью признался, что даже спустя время не может оправиться от трагической смерти сестры. Он отметил, что после этого его жизнь словно остановилась.