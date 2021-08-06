Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 15:17
15:15
Общество
Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие часы
15:14
Экономика
Риелторы объяснили рост цен на вторичное жилье в России
15:13
Происшествия
Страдающий шизофренией житель Барнаула убил двух собутыльников
15:12
Общество
Новый вид мошенничества с использованием сим-карт распространился в России
15:12
Происшествия
Юрист Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать
15:12
Латинская Америка
Груз в полторы тонны кокаина захвачен у берегов Сальвадора
15:12
Экономика
Российским пенсионерам повысили выплаты по накоплениям
15:11
Происшествия
Полиция нашла десятки поддельных документов у администратора театра Станиславского
15:11
Общество
В Центре Благородного Воспитания объяснили, почему нужно уделять детям больше времени
15:04
Общество
Туристы восхитились платаном Айседоры Дункан на набережной Ялты
Все новости

Туриченко раскрыл причины алкоголизма «иванушки» Григорьева-Апполонова

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:01
Шоу-бизнес
Туриченко раскрыл причины алкоголизма «иванушки» Григорьева-Апполонова
wikipedia.org  /  Maxakof / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 августа. Вокалист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые подтвердил серьезную зависимость своего коллеги Андрея Григорьева-Апполонова и раскрыл ее причины.

Впервые о пристрастии рыжего из «Иванушек» к алкоголю заговорили еще в 2017 году. Тогда переживший череду личных трагедий артист появлялся на публике в опухшим лицом. За короткий срок он похоронил друга и солиста группы Олега Яковлева и родную сестру Юлию. Тогда он сам признавался, что в особенно давящие моменты утешался с помощью работы или бокала чего-то крепкого.

Особенно встревожились фанаты, когда Григорьев-Апполонов в 2019 году развелся со своей женой Мариной Банковой после 15 лет брака. При видео артиста ни у кого не возникало вопросов, что с ним — отекшее лицо, недельная щетина и полное игнорирование ухода за собой. Однако сам музыкант не видел в этом проблему.

Спустя время впервые подтвердить зависимость друга решил звезда телешоу «Маска» Кирилл Туриченко. Он попытался оправдать Григорьева-Апполонова большим количеством проблем, которые произошли в его жизни за последние годы.

«Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод», — рассказал артист в интервью для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Весной этого года Андрей Григорьев-Апполонов в откровенном интервью признался, что даже спустя время не может оправиться от трагической смерти сестры. Он отметил, что после этого его жизнь словно остановилась.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Туриченко раскрыл причины алкоголизма «иванушки» Григорьева-Апполонова
григорьев-апполонов туриченко иванушки international
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru