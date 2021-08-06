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Милонов объяснил, почему МОК будет требовать включать ЛГБТ-атлетов в сборную России
Общество
Милонов объяснил, почему МОК будет требовать включать ЛГБТ-атлетов в сборную России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Международный олимпийский комитет (МОК) может использовать тему ЛГБТ-спортсменов для введения новых санкций в отношении России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник отреагировал на заявление МОК о нападках на российских телеканалах на ЛГБТ-спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио.

«Русское общество очень гуманно. У нас к душевнобольным всегда относятся с состраданием. Оскорблять душевно больного человека не в нашей традиции. Сочувствие — да. А если и есть нотка критики, то только в адрес МОК, который душевнобольных заставляет верить в навязчивые идеи, которые возникают вследствие психического заболевания», — сказал депутат.

Виталий Милонов также допустил вероятность того, что уже в скором времени Россию могут попытаться заставить включать в свои олимпийские сборные ЛГБТ-атлетов.

«МОК будет этого требовать. Более того, найдется пара-тройка отщепенцев, которые заявят, что хотят вступить в сборную. Все эти бодипозитивные феминистки и лесбиянки 170 килограмм весом. Они скажут, что тоже хотели на Олимпийских играх выступать в художественной гимнастике, но «злое» русское общество отказало этим «ласточкам», — пояснил собеседник ФАН.

Милонов объяснил, почему МОК будет требовать включать ЛГБТ-атлетов в сборную России
wikipedia.org  / Ludovic Bertron

В завершение он добавил, что повестку нетрадиционной ориентации МОК будет применять для введения новых санкций в отношении нашей страны.

«Снова заставят Россию выступать без флага. «Родченковых» со «Степановыми» уже невозможно использовать. Они уже использованные презервативы. Теперь скажут: «Так вот почему Россию нужно снова ограничить! В русских командах нет представителей ЛГБТ». Считаю, нашим спецслужбам нужно взять остро заточенный карандаш и записывать, кто первым дрогнет и предложит выполнять новые требования», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил страх перед Россией в Лондоне. По его словам, выход статьи в Британии с предсказаниями скорого нападения нашей страны на Украину и Европу стал следствием того, что автор такого материала был одурманен горилкой и салом.

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милонов мок олимпийские игры лгбт
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