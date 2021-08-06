Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 15:17
15:15
Общество
Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие часы
15:14
Экономика
Риелторы объяснили рост цен на вторичное жилье в России
15:13
Происшествия
Страдающий шизофренией житель Барнаула убил двух собутыльников
15:12
Общество
Новый вид мошенничества с использованием сим-карт распространился в России
15:12
Происшествия
Юрист Соловьев назвал место, откуда заключенным проще всего сбежать
15:12
Латинская Америка
Груз в полторы тонны кокаина захвачен у берегов Сальвадора
15:12
Экономика
Российским пенсионерам повысили выплаты по накоплениям
15:11
Происшествия
Полиция нашла десятки поддельных документов у администратора театра Станиславского
15:11
Общество
В Центре Благородного Воспитания объяснили, почему нужно уделять детям больше времени
15:04
Общество
Туристы восхитились платаном Айседоры Дункан на набережной Ялты
Все новости

Военные связисты ВВО отразили атаку «террористов» в ходе учений под Хабаровском
Армия
Военные связисты ВВО отразили атаку «террористов» в ходе учений под Хабаровском
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Хабаровск, 6 августа. Военные связисты Восточного округа провели учения в Хабаровском крае по отражению атаки террористов на объекты связи.

Согласно сценарию маневров, «террористы» атаковали колонну военнослужащих из закрытых позиций, передает телеканал «Звезда». Их целью был захват радиорелейных станций и антенных модулей. Связисты сдержали атаку, используя дымовые шашки, и взяли боевую инициативу в свои руки.

Кроме этого, условный противник специально был одет в военную форму, чтобы запутать военнослужащих и создать в их рядах суматоху. В итоге солдаты смогли отразить налет меньше чем за пять минут, после чего незаметно для ПВО «террористов» военные развернули комплексы радиоэлектронной борьбы, обнаружили и подавили внешний сигнал.

Отмечается, что подобные учебные тренировки у военных связистов ВВО проходят еженедельно. В данный момент военнослужащие готовятся к конкурсу «Отличники войсковой разведки».

Ранее сообщалось, что финальный этап учений ВС России и Узбекистана завершился у границы с Афганистаном. Военнослужащими был продемонстрирован розыгрыш спецоперации по недопущению перехода условными террористами госграницы. Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с некоторыми среднеазиатскими республиками будут проведены совместные учения в связи с обстановкой в Афганистане, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военные связисты ВВО отразили атаку «террористов» в ходе учений под Хабаровском
россия учения вво связисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru