Военные связисты ВВО отразили атаку «террористов» в ходе учений под Хабаровском

Хабаровск, 6 августа. Военные связисты Восточного округа провели учения в Хабаровском крае по отражению атаки террористов на объекты связи.

Согласно сценарию маневров, «террористы» атаковали колонну военнослужащих из закрытых позиций, передает телеканал «Звезда». Их целью был захват радиорелейных станций и антенных модулей. Связисты сдержали атаку, используя дымовые шашки, и взяли боевую инициативу в свои руки.

Кроме этого, условный противник специально был одет в военную форму, чтобы запутать военнослужащих и создать в их рядах суматоху. В итоге солдаты смогли отразить налет меньше чем за пять минут, после чего незаметно для ПВО «террористов» военные развернули комплексы радиоэлектронной борьбы, обнаружили и подавили внешний сигнал.

Отмечается, что подобные учебные тренировки у военных связистов ВВО проходят еженедельно. В данный момент военнослужащие готовятся к конкурсу «Отличники войсковой разведки».

Ранее сообщалось, что финальный этап учений ВС России и Узбекистана завершился у границы с Афганистаном. Военнослужащими был продемонстрирован розыгрыш спецоперации по недопущению перехода условными террористами госграницы. Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с некоторыми среднеазиатскими республиками будут проведены совместные учения в связи с обстановкой в Афганистане, передает «Царьград».