Роспотребнадзор призвал учителей привиться от COVID-19 до сентября

Москва, 6 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к учителям с призывом вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, она надеется, что учебный год в России начнется в традиционном формате. Министр призвала учителей пройти процедуру вакцинации от COVID-19 к его началу.

Как ранее сообщалось, глава Роспотребнадзора Анна Попова понадеялась на начало учебного года без COVID-ограничений в России. Она отметила, что это возможно только при реализации мер по профилактике и борьбе с инфекцией.