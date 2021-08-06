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Роспотребнадзор призвал учителей привиться от COVID-19 до сентября

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:12
Общество
Роспотребнадзор призвал учителей привиться от COVID-19 до сентября
pixabay.com

Москва, 6 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к учителям с призывом вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, она надеется, что учебный год в России начнется в традиционном формате. Министр призвала учителей пройти процедуру вакцинации от COVID-19 к его началу.

Как ранее сообщалось, глава Роспотребнадзора Анна Попова понадеялась на начало учебного года без COVID-ограничений в России. Она отметила, что это возможно только при реализации мер по профилактике и борьбе с инфекцией.

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