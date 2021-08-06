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В России смогли справиться с ростом заболеваемости коронавирусом за месяц

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:18
Общество
В России смогли справиться с ростом заболеваемости коронавирусом за месяц
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 6 августа. Справиться с увеличением темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией в России смогли за месяц, рассказали в Роспотребнадзоре.

Подъем заболеваемости коронавирусом в России удалось предотвратить за месяц, что в два раза быстрее, чем раньше. Осенью и в начале зимы для этого требовалось примерно 2,5 месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24».

Роспотребнадзор ранее напомнил, что в России нет требования носить маски на улицах. Использовать средства индивидуальной защиты нужно во время проведения массовых мероприятий.

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