В России смогли справиться с ростом заболеваемости коронавирусом за месяц

Москва, 6 августа. Справиться с увеличением темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией в России смогли за месяц, рассказали в Роспотребнадзоре.

Подъем заболеваемости коронавирусом в России удалось предотвратить за месяц, что в два раза быстрее, чем раньше. Осенью и в начале зимы для этого требовалось примерно 2,5 месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24».

Роспотребнадзор ранее напомнил, что в России нет требования носить маски на улицах. Использовать средства индивидуальной защиты нужно во время проведения массовых мероприятий.