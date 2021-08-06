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СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Турции с российскими туристами

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Турции с российскими туристами
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 6 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Турции, в котором три российских туриста погибли и 19 пострадали.

В Анталье автобус въехал в ограждение и перевернулся. Житель Самары, который ехал в этом транспорте, рассказал, что были неполадки с колесом. По его словам, автобус начал переходить на разделительную полосу, пересек ее, ударился в столб и перевернулся на правую сторону.

Люди пытались самостоятельно покинуть поврежденное транспортное средство. В момент аварии большинство пассажиров спали, поэтому не успели оперативно среагировать. Известно, что пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, сообщал ФАН.

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