СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Турции с российскими туристами

Москва, 6 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Турции, в котором три российских туриста погибли и 19 пострадали.

В Анталье автобус въехал в ограждение и перевернулся. Житель Самары, который ехал в этом транспорте, рассказал, что были неполадки с колесом. По его словам, автобус начал переходить на разделительную полосу, пересек ее, ударился в столб и перевернулся на правую сторону.

Люди пытались самостоятельно покинуть поврежденное транспортное средство. В момент аварии большинство пассажиров спали, поэтому не успели оперативно среагировать. Известно, что пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, сообщал ФАН.