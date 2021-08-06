Попова призвала отдыхающих на курортах россиян соблюдать меры профилактики COVID-19

Москва, 6 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась с просьбой к отдыхающим на российских курортах гражданам.

Глава ведомства призвала российских туристов «не расслабляться» даже во время отдыха. По ее словам, следует по-прежнему быть внимательными и соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому что вирус не дремлет», — подчеркнула Попова.

Она также сообщила, что сотрудники санаторно-курортных учреждений и отелей Краснодарского края активно проходят процедуру вакцинации. На данный момент привились более 80% занятых в данной сфере.