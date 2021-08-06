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Попова призвала отдыхающих на курортах россиян соблюдать меры профилактики COVID-19

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:19
Общество
Попова призвала отдыхающих на курортах россиян соблюдать меры профилактики COVID-19
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 6 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась с просьбой к отдыхающим на российских курортах гражданам.

Глава ведомства призвала российских туристов «не расслабляться» даже во время отдыха. По ее словам, следует по-прежнему быть внимательными и соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому что вирус не дремлет», — подчеркнула Попова.

Она также сообщила, что сотрудники санаторно-курортных учреждений и отелей Краснодарского края активно проходят процедуру вакцинации. На данный момент привились более 80% занятых в данной сфере.

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попова курорт коронавирус
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