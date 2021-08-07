Юлия Чичерина: Музыка, как и счастье, не требует никаких ресурсов

Юлия Чичерина, одна из самых популярных женщин в мире русского рока, отмечает 7 августа день рождения: ей 43. Она выросла в Свердловске, и ее творчество относят к волне музыкальной культуры под названием «Уральский рок».

В начале 2000-х ее композиции «Ту-лу-ла», «Мой рок-н-ролл», «Радиоволна», «Блюдца» звучали на всех радиостанциях, их знала наизусть вся страна. Музыкант известна своей общественной деятельностью, неоднократно посещала Донбасс, выступала перед российскими военными в Сирии, ездила на войну в Карабах.

В эксклюзивном интервью Чичерина ответила на вопросы ФАН о женщинах в российском роке, женщине на войне, нужна ли артисту активная жизненная позиция и считает ли она злободневным вопрос «С кем вы, мастера культуры?»

Фото из личного архива Юлии Чичериной /

— Ваше имя было очень популярно в начале 2000-х. Вас и сегодня включают в топы лучших рок-н-рольщиц России. Почему вы не воспользовались популярностью и не сделали карьеру в шоу-бизнесе?

— В сказках, на которых я выросла, никогда не было бизнесменов и карьеристов: «Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». «Победи Чудо-Юдо!» — вот и вся мотивация. Иван-Дурак всегда останется с котом, в лучшем случае, как Емеля на печи, и счастья хоть отбавляй. А шоу-бизнес, с его вечно молодыми красавицами, — это ближе к Кощею Бессмертному, буржуинам и Мальчишу-Плохишу.

Открою вам небольшой секрет: прямая мотивация не приносит счастья. Если тебе что-то надо — ты будешь всегда несчастным рабом обстоятельств, обвиняющим действительность в своих неудачах, а на вид показывающий свою успешность. Это ложь, сделка с темными силами, как падение в бобслее — прямо в ад.

Фото из личного архива Юлии Чичериной /

— Какой путь в музыке вы выбрали и почему? Уральский рок — музыкальная история или история страны?

— Музыка, как и счастье, не требует никаких ресурсов. Она живет в параллельной вселенной, к которой мы можем подключаться, если захотим. Это энергия, которая не требует ни рейтингов, ни жанров, ни успешности в шоу-бизнесе. Это и есть свобода.

Уральский рок — это мое детство, которое сформировало меня. Это Бутусов, «Агата Кристи», Настя Полева, «Чайф»… В одном городе, в небольшой тусовке собралась куча монстров ковать уральский рок — это достаточно грандиозно. Это и музыкальная история, и история нашей страны.

— Нужна ли артисту активная жизненная позиция? Считаете ли вы злободневным вопрос «С кем вы, мастера культуры?». И как сами на него ответите?

— «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»… Но гражданин должен созреть. Граждан нужно ковать, в том числе и мастерами культуры, которыми, впрочем, можно ковать и «недовольных горожан», если подавать им раз в год по отменной «Зулейхе» в исполнении Ахеджаковой.

Фото из личного архива Юлии Чичериной /

— О женщине на войне. Что вы делаете в зонах военных конфликтов? Боятся ли за вас ваши близкие? И как реагируют люди на ваши выступления в горячих точках?

— Я пою в том числе и на войне, где, пожалуй, песни мои нужны больше всего: хоть ненадолго отвлечь бойцов от Армагеддона, который их окружает. Люди в прифронтовых городах больше всего нуждаются в моральной поддержке. Они — самые благодарные зрители и умеют ценить моменты жизни: искренне радуются и искренне горюют. В Донбассе живут мои сограждане, и быть там — мой долг.