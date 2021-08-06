Россия выступает за справедливое разрешение спора вокруг эфиопской плотины Хидасэ

Каир, 6 августа. Российский посол в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва продолжает выступать за справедливое урегулирование спора вокруг строительства эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). По его мнению, необходимо учитывать интересы вовлеченных в процесс сторон — Каира, Хартума и Аддис-Абебы.

«Убеждены, что между соседями можно и нужно находить компромиссные решения, которые позволят всем трем государствам осуществлять программы национального развития в атмосфере добрососедства, мира и стабильности», — подчеркнул он.

Россия готова оказать посильное содействие, в том числе вести работу с Эфиопией в пользу достижения взаимоприемлемых договоренностей за столом переговоров, продолжил посол. По его словам, Москва понимает озабоченности Каира, связанные с возведением плотины «Возрождение».

«Видим, насколько серьезным вызовом является для Египта обеспечение водной безопасности. Это по-настоящему экзистенциальный вопрос для страны, где Нил в течение тысячелетий остается единственным источником пресной воды и сегодня обеспечивает жизнь населения, превышающего 100 миллионов человек», — добавил Георгий Борисенко.

Кроме того, РФ высоко ценит сотрудничество с Каиром как в глобальных, так и региональных делах. По ключевым событиям позиции стран близки или совпадают, что служит естественной основой для конструктивного диалога.

«Совместно с Египтом проводим линию в поддержку многополярного мироустройства, тесно работаем в ООН и других профильных организациях, солидарно противостоим опасным угрозам, в том числе международному терроризму», — разъяснил посол.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей комментировал ситуацию в Судане на фоне строительства эфиопской Хидасэ. По его словам, Хартум обладает огромными запасами пресной воды благодаря каскаду плотин на Ниле.

По информации российских гидрологов, крупнейшая суданская ГЭС «Мерове» может справится с первоначальным наполнением «Возрождения», а грамотное регулирование позволит Нилу остаться полноводным от Эфиопии до Средиземного моря в Египте.