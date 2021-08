США провоцируют Китай, обещая Тайваню новые поставки вооружений

Вашингтон, 6 августа. Администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о подготовке соглашения с Тайванем, которое предполагает поставку на остров вооружений на сумму 750 млн долларов.

По сообщениям источников в Конгрессе, которые знакомы с ситуацией, речь идет о продаже Тайваню 40 самоходных артиллерийских установок M109A6 «Паладин» калибра 155-мм, а также боеприпасов и соответствующего оборудования.

Информированные источники сообщают, что председатель Сената по международным отношениям Роберт Менендес уже одобрил предполагаемую сделку в ходе неофициального процесса рассмотрения в рамках профильного комитета. По их словам, Менендес рассматривает поставку оружия на Тайвань в качестве «еще одного заявления о серьезном намерении администрации Байдена разработать правильную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе и ее приверженности поддержке нашего союзника Тайваня».

Соединенные Штаты уже давно предоставляют оружие острову в соответствии с положениями Закона об отношениях с Тайванем. В стране существует двухпартийная поддержка поставок Тайваню оружия. В октябре прошлого года администрация Трампа уведомила Конгресс о предполагаемой продаже Тайваню вооружения на 1,8 млрд долларов. Ранее администрация одобрила несколько крупных оружейных сделок на сумму более 13 млрд долларов, включая истребители F-16, танки M1A2T «Абрамс», комплексы ПЗРК «Стингер» и торпеды MK-48 Mod6. Также корабли ВМФ США регулярно проводят навигацию в Тайваньском проливе, демонстрируя поддержку независимости острова.

Возможная сделка вызвала неодобрение со стороны Пекина, который рассматривает Тайвань в качестве своей «мятежной провинции».

Независимый журналист Бен Нортон, который специализируется на внешней политике США, раскритиковал решение Белого дома, назвав действия администрации Байдена продолжением политики его предшественника Дональда Трампа.

The Biden administration is continuing exactly where Trump ended off, accelerating the new cold war on China with a proposed $750 million weapons sale to Taiwan.



Bipartisan imperialism is the most powerful and constant force in US politicshttps://t.co/HE7xuBNciP