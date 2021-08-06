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США провоцируют Китай, обещая Тайваню новые поставки вооружений
США
США провоцируют Китай, обещая Тайваню новые поставки вооружений
wikimedia.org  /  Staff Sgt. Richard Wrigley / https://www.dvidshub.net/image/1694738

Вашингтон, 6 августа. Администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о подготовке соглашения с Тайванем, которое предполагает поставку на остров вооружений на сумму 750 млн долларов.

По сообщениям источников в Конгрессе, которые знакомы с ситуацией, речь идет о продаже Тайваню 40 самоходных артиллерийских установок M109A6 «Паладин» калибра 155-мм, а также боеприпасов и соответствующего оборудования.

«Если сделка будет завершена, эта предлагаемая продажа будет способствовать модернизации артиллерийского парка Тайваня, укреплению его возможностей самообороны для противодействия текущим и будущим угрозам», — заявил пресс-секретарь Белого дома.

Информированные источники сообщают, что председатель Сената по международным отношениям Роберт Менендес уже одобрил предполагаемую сделку в ходе неофициального процесса рассмотрения в рамках профильного комитета. По их словам, Менендес рассматривает поставку оружия на Тайвань в качестве «еще одного заявления о серьезном намерении администрации Байдена разработать правильную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе и ее приверженности поддержке нашего союзника Тайваня».

Соединенные Штаты уже давно предоставляют оружие острову в соответствии с положениями Закона об отношениях с Тайванем. В стране существует двухпартийная поддержка поставок Тайваню оружия. В октябре прошлого года администрация Трампа уведомила Конгресс о предполагаемой продаже Тайваню вооружения на 1,8 млрд долларов. Ранее администрация одобрила несколько крупных оружейных сделок на сумму более 13 млрд долларов, включая истребители F-16, танки M1A2T «Абрамс», комплексы ПЗРК «Стингер» и торпеды MK-48 Mod6. Также корабли ВМФ США регулярно проводят навигацию в Тайваньском проливе, демонстрируя поддержку независимости острова.

США провоцируют Китай, обещая Тайваню новые поставки вооружений
Global Look Press  / US Navy / Globallookpress.com

Критика соглашения

Возможная сделка вызвала неодобрение со стороны Пекина, который рассматривает Тайвань в качестве своей «мятежной провинции».

«Предлагаемая сделка посылает неправильные сигналы сепаратистским силам Тайваня и наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай решительно примет надлежащие и необходимые контрмеры в соответствии с развитием ситуации», — говорится в заявлении МИД КНР.

Независимый журналист Бен Нортон, который специализируется на внешней политике США, раскритиковал решение Белого дома, назвав действия администрации Байдена продолжением политики его предшественника Дональда Трампа.

«Администрация Байдена продолжает с того места, где остановился Трамп, ускоряя новую холодную войну с Китаем, предложив Тайваню продажу оружия на 750 миллионов долларов. Двухпартийный империализм — самая мощная и постоянная сила в политике США», — пишет журналист.

Байден злит дракона

В апреле президент Байден направил на Тайвань неофициальную делегацию в знак поддержки острова. Государственный департамент также объявил в апреле, что ведомство «опубликовало новые руководящие принципы взаимодействия правительства США с тайваньскими коллегами, чтобы поощрять взаимодействие правительства США с Тайванем, что отражает наши углубляющиеся неофициальные отношения».

Камала Харрис предложит странам Азии дружить с США против Китая
Global Look Press  / Ken Cedeno - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Ожидается, что в конце месяца вице-президент США Камала Харрис отправится с официальным визитом в Сингапур и Вьетнам, где обсудит вопросы двусторонней торговли и безопасности. Предполагается, что эта поездка станет частью усилий Соединенных Штатов, направленных на сдерживание Пекина.

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