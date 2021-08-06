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Экономика
Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
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Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
Экономика
Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
mosreg.ru  /  Правительство Московской области

Москва, 6 августа. Безработица в России хорошими темпами возвращается к допандемийным показателям, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

По итогам июня текущего года безработица находится на отметке в 4,8%, подчеркнул глава Минтруда. При этом показатель до пандемии нового коронавируса находился на уровне в 4,6-4,7%, отметил Котяков в интервью телеканалу «Россия-24».

Число официально зарегистрированных безработных в стране сократилось до 1,11 млн человек, что на 60% меньше по сравнению с началом текущего года. Президент РФ Владимир Путин также распорядился к концу года вернуть рынок труда к показателям 2019 года.

Минтруда ранее внес изменения в список производств, запрещенных для женщин. Если ранее он насчитывал более 400 позиций, то теперь сократился до 100. С 1 января 2022 года данный перечень вновь скорректируют.

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минтруда безработица антон котяков
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