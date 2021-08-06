Банги, 6 августа. Зимбабвийский исследователь кино Либерти Пазвакавамбва рассказал о ценности фильма «Турист». Эксперт считает, что российско-центральноафриканская работа сделала шаг к развитию индустрии.

«Голливудские блокбастеры больше не являются основным продуктом сферы кино», — заявил киновед.

Премьера «Туриста», прошедшая 14 мая на стадионе в столице ЦАР, покорила сердца десятков тысяч центральноафриканцев. Зрители остались в восторге от фильма и благодарили создателей боевика за возможность увидеть родную страну на большом экране.

«Многие жители республики не знали о реальных событиях, происходивших в ЦАР», — поделился Пазвакавамбва.

Картина рассказывает о вооруженном конфликте, произошедшим полгода назад. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) попытались совершить государственный переворот. Однако национальная армия FACA при консультативной поддержке российских инструкторов разгромила основные силы радикалов и вернула в страну мир.

Федеральное агентство новостей /

Местные жители высоко оценили сотрудничество Москвы и Банги:

«Мы изображены в фильме храбрыми и сильными. Центральноафриканцы рады дружбе с Россией. Она помогла нам во время столкновений, обучила нашу армию. Это продуктивное партнерство».

Исследователь кино также отметил, что «Турист» не является рядовым боевиком. По его мнению, смысл картины заключается не в перестрелках и сражениях национальных войск с бандитами.

«В первую очередь фильм показывает, что привело к вооруженному конфликту. Это драматичная и динамичная картина о людях, готовых ценой жизни защищать правопорядок и население просто потому, что они не могут смотреть, как гибнут невинные люди», — поделился мнением медиаконсультант.

В «Туристе» эксперты видят новый этап развития индустрии:

«Главная ценность боевика в том, что он снят по реальным событиям. Можно сказать, в режиме онлайн. Это новый вид кино, который сейчас только появляется».

Федеральное агентство новостей /

Пазвакавамбва посоветовал режиссерам из Зимбабве присмотреться к идее «Туриста» и приступить к разработке аналогичных проектов. Он уверен, что еще множество историй остаются нерассказанными и ждут момента, чтобы показать людям правду о том, что происходит в мире на самом деле.

Высокого мнения о боевике остались и жители Мозамбика. Они посчитали, что картина ознаменовала новую страницу во взаимодействии России и государств Африки. Также «Турист» открыл многим мозамбикцам глаза на правду о действиях Франции, заинтересованной в эскалации конфликтов на территории континента.