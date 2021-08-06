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Платежная система «Мир» станет базой для проекта «Карта жителя Чукотки»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:25
Экономика
Платежная система «Мир» станет базой для проекта «Карта жителя Чукотки»
Пресс-служба АО «НСПК»

Анадырь, 6 августа. Чукотские власти готовятся к запуску проекта «Карта жителя Чукотки». Базой для него стала платежная система мир.

Разработанная программа направлена на повышение доступности финансовых и нефинансовых услуг для жителей округа. Среди возможностей, которые предлагает карта, есть cash-back на покупки в различных торгово-сервисных точках на территории региона.

Соглашение о сотрудничестве с АО «НСПК», которое является оператором платежной системы «Мир», в рамках проекта было подписано губернатором Чукотки Романом Копиным в феврале 2021 года. Уже проводятся работы по дизайну карты, запуску сайта для регистрации пластиковых карт, подключению первых торгово-сервисных точек. Полномасштабно проект будет запущен в сентябре текущего года, пишут «Госновости».

В Минэкономразвития ранее заявили, что закредитованность российских граждан находится на значительно более низком уровне, чем показатели других стран. Главное, правильно распределять свои возможности при взятии на себя долговых обязательств.

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