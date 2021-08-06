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Лидер ЦАР встретился с главой Руанды для подписания взаимовыгодных соглашений
ЦАР
Лидер ЦАР встретился с главой Руанды для подписания взаимовыгодных соглашений
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 6 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера совершил рабочую поездку в Руанду. Визит продлится четыре дня, во время которых лидеры дружественных государств будут обсуждать дальнейшее сотрудничество. Главы стран планируют подписать соглашения Североатлантического союза, после чего поучаствуют в пресс-конференции и дадут комментарии СМИ по нынешней обстановке.

Также лидер Руанды Поль Кагаме собирается провести для Туадера экскурсию по местным достопримечательностям. В частности, глава ЦАР хочет посетить Исторический музей борьбы с геноцидом.

Одной из тем обсуждения стало прибытие в Центральноафриканскую Республику руандийского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) Он известен тем, что в отличие от большинства миротворцев действительно выполняет поставленную задачу и способствует сохранению порядка в стране.

Лидер ЦАР встретился с главой Руанды для подписания взаимовыгодных соглашений
twitter.com  / @IGIHE

Ранее лидер Руанды Поль Кагаме принял главу Танзании Самию Сулуху Хасан. Президенты подписали ряд взаимовыгодных соглашений и выступили на совместном брифинге. Также Кагаме попросил Сулуху оказать поддержку в популяризации суахили, который стал четвертым официальным языком Руанды после киньяруанда, французского и английского в 2017 году.

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