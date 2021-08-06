«Талибан» взял на себя ответственность за убийство сотрудника правительства в Кабуле

Кабул, 6 августа. Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 сделали заявление после нападения на главу информцентра правительства Афганистана.

Террористы подтвердили информацию о том, что они причастны к убийству сотрудника правительства страны. Руководителя информационного центра нашли мертвым возле российского посольства в Кабуле.

Боевики напали на сотрудника госоргана в пятницу. Сейчас на месте смертельного инцидента работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

1 Организация запрещена на территории РФ.