«Справедливость и законность»: в партии «Родина» поддержали решение суда по Булыкину

Москва, 6 августа. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прокомментировал решение Верховного суда по футболисту и общественному деятелю Дмитрию Булыкину.

Ранее инстанция отменила постановление ЦИК России об исключении футболиста из федерального списка партии на думских выборах. В «Родине» поддержали решение суда по Булыкину.

«Очень важно, что справедливость и законность восторжествовали! Легендарный футболист и общественный деятель, наш соратник Дмитрий Булыкин будет сражаться за интересы миллионов избирателей партии «Родина»!» — подчеркнул Алексей Журавлев в Telegram.

Он также обратил внимание на отсутствие у партии претензий к позиции ЦИК. Члены комиссии действовали согласно внутренним инструкциям, подчеркнул председатель политического объединения.

Ранее стало известно о выдвижении Журавлева на выборы от 177-го одномандатного округа. Председатель партии подал документы в Тамбовском областном избиркоме. По его словам, весь процесс занял около двух минут.