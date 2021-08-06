Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 13:48
13:46
Армия
Шойгу рассказал о вооружении и уникальных возможностях новой АПЛ «Красноярск»
13:44
Общество
Петербург оказался в числе популярных направлений для туризма среди россиян
13:41
Политика
Сатановский одернул Зеленского после опрометчивых слов о Донбассе
13:40
Происшествия
Несколько ТЦ и детсадов в Перми эвакуированы после угроз о минировании
13:40
Происшествия
Жилой дом полыхает на Васильевском острове
13:34
Общество
Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани
13:34
ЦАР
«Новый вид кино»: эксперт из Зимбабве увидел в «Туристе» будущее индустрии
13:34
Весь мир
Ядерный пепел памяти. Годовщина Хиросимы
13:34
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
13:30
Экономика
Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
Все новости

Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекой

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:15
Экономика
Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекой
pixabay.com

Москва, 6 августа. Самая дешевая ипотека в начале лета была зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,7% годовых, следует из данных Банка России. 

На втором месте рейтинга расположилась Сахалинская область — 6,05% годовых. Замыкает тройку лидеров Якутия с показателем в 6,19% годовых. На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита оказался Приморский край (6,2%), а на пятом — Бурятия (6,41%).

Самая дорогая ипотека в июне, тем временем, была зафиксирована в Ингушетии: там ставка достигла 8,55% годовых, а также в Чечне, где стоимость кредита составила 8,28%. Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя — под 7,6%, Иркутской области — 7,5%.

Российские банки ранее объявили о росте спроса на вторичное жилье. Изменения на рынке объясняются корректировкой госпрограммы по льготной ипотеке, а также низкими ставками.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекой
банк россии регионы дешевая ипотека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru