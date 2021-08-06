Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекой

Москва, 6 августа. Самая дешевая ипотека в начале лета была зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,7% годовых, следует из данных Банка России.

На втором месте рейтинга расположилась Сахалинская область — 6,05% годовых. Замыкает тройку лидеров Якутия с показателем в 6,19% годовых. На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита оказался Приморский край (6,2%), а на пятом — Бурятия (6,41%).

Самая дорогая ипотека в июне, тем временем, была зафиксирована в Ингушетии: там ставка достигла 8,55% годовых, а также в Чечне, где стоимость кредита составила 8,28%. Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя — под 7,6%, Иркутской области — 7,5%.

Российские банки ранее объявили о росте спроса на вторичное жилье. Изменения на рынке объясняются корректировкой госпрограммы по льготной ипотеке, а также низкими ставками.