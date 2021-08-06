Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани

В Темрюкском районе следователи продолжают работу на месте обнаружения захоронения мирных граждан.

Сотрудники СК России по Краснодарскому краю совместно с поисковым отрядом «Тамань» и региональным отделением общественного движения «Поисковое движение России» продолжают поисковые работы в Темрюкском районе. Там они обнаружили останки мирных граждан.

«В 2004–2009 годы в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее неисследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16–18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки», — рассказали ФАН в СК по Краснодарскому краю.

СК по Краснодарскому краю /

Специалисты добавляют, что в рамках расследуемого Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы ВОВ на месте обнаружения захоронения сотрудники ведомства организовали следственные действия для извлечения останков погибших и их дальнейшей идентификации.

«В июне 2021 года при раскопках из земли были извлечены останки 16 человек. На этой неделе в ходе поисковых работ обнаружены останки еще девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. Все они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», — рассказали в СК по Краснодарскому краю.

СК по Краснодарскому краю /

Отметим, что поисковые работы проводят для сохранения исторической памяти о жертвах среди мирного населения и установления их имен, они выявляют факты преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы войны. Для этого разыскивают массовые захоронения мирных жителей, которые тогда жили на оккупированных территориях.

Ранее ФАН писал, что председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.